Lens - Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi soir, la Ligue 1 revient avec une affiche. Dans son stade Bollaert, Lens accueille Rennes. Sans plus attendre, voyons comment suivre cette rencontre en direct.

Duel de première partie de tableau ce samedi soir entre Lens et Rennes. Après trois rencontres disputées, les joueurs de Lens s’affichent comme dauphin du PSG avec un bilan de 7 points et deux victoires pour un match nul. Si Lens a parfaitement entamé sa saison face à Brest avec une victoire 3-2, le club nordiste a buté sur le piège corse tendu par Ajaccio lors de la deuxième journée avant de venir à bout de Monaco sur le score de 4 buts à 1 lors de la dernière journée.

Regardez Lens - Rennes Regardez le match sur Canal+ Profitez en ce moment de l'offre Canal+ et regardez le match Lens - Rennes ! J'en profite

C’est ce score fleuve qui permet à Lens de s’afficher à la seconde place avec une différence de buts largement positive. En face, Rennes connaît un début de saison plus mitigé. Le club breton pointe à la neuvième place, fort d’un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite. Si vous souhaitez suivre ce Lens – Rennes en direct, restez avec nous car on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion dans le prochain paragraphe.

Regardez le match Lens - Rennes ce week-end !

Ce match entre Lens et Rennes est à suivre en direct ce samedi dès 21 heures sur la chaîne CANAL+ Décalé. Pour pouvoir suivre ce match, plusieurs offres d’abonnement s’offrent à vous. Comme l’offre CANAL+ qui permet d’accéder aux chaînes CANAL+, CANAL+ Décalé, CANAL+ Grand Écran, CANAL+ Kids, CANAL+ Docs ou encore CANAL+ Séries. Un abonnement accessible dès 20,99 euros par mois pour celles et ceux qui opteront pour un engagement de durée de 24 mois. Sans engagement de durée, le même abonnement est proposé pour 24,99 euros par mois. Via l’une de ces deux offres, vous pourrez bénéficier des diffusions de la Premier League anglaise, de la Ligue 1 Uber Eats ou encore de la Ligue des Champions. Si les fans de football sont gâtés, les fans d’autres sports le sont aussi avec la diffusion des rencontres du Top 14, de la F1 ou encore de la MotoGP. Mais un abonnement à CANAL+, c’est aussi l’accès au cinéma en plus des créations originales de CANAL+.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

