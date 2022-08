Judo: aperçu à l'entraînement du PSG avec des béquilles, Riner blessé à la cheville

Teddy Riner est venu saluer Christophe Galtier ce vendredi lors de l’entraînement du Paris Saint-Germain au Camp des Loges. Le triple champion olympique de judo s'est déplacé en béquilles à la suite d’une blessure à la cheville contractée pendant sa préparation pour les Mondiaux.

L'image est furtive. Christophe Galtier se rapproche du bord du terrain, appelé par une voix connue. Sur le balcon, c'est Teddy Riner qui est venu saluer le coach du PSG. A peine les regards tournés vers lui, le géant disparait. Ce court moment laisse pourtant apparaitre un Riner en béquilles.

Lancé à la conquête d’une quatrième médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, le Français prépare actuellement les Mondiaux de judo de cet automne en Ouzbékistan (6 au 13 octobre). Mais celui qui porte les couleurs du PSG pendant l’année a subi un petit coup du sort ces derniers jours à l’entraînement et souffre d’une blessure à la cheville.

Riner blessé pendant un stage au Maroc

La star française reste sur une victoire à Budapest mi-juillet et préparait avec son équipe la quête d'un onzième titre aux Championnats du monde. C'est à l'entraînement, en stage au Maroc, qu'il s'est blessé, sur une projection. Sa participation aux Mondiaux n'est pas remise en cause. En 2021, sa préparation avant les Jeux olympiques de Tokyo avait également été perturbée par une blessure à un genou, déjà lors d'un stage au Maroc.

"Teddy Riner était en stage à Rabat depuis quelques jours. Ce mercredi sur une projection de Teddy, le partenaire lui est retombé sur la cheville provoquant une douleur immédiate. La coordination des soins et le suivi médical ont alors été immédiatement pris en charge par le Docteur Laurent Winkler (médecin fédéral) actuellement à Houlgate dans le cadre d'un stage de l'équipe de France, a indiqué via un communiqué transmis à RMC Sport l’équipe de Teddy Riner. Teddy a été rapatrié à Paris pour effectuer les différents examens. Ceux-ci ont révélé une entorse de la cheville qui nécessitera le port d'une attelle et l'utilisation de béquilles pendant trois semaines."

Riner fera bien les Mondiaux

Blessé pour trois semaines, Teddy Riner devrait donc bien disposer du temps nécessaire pour retrouver la forme avant les Mondiaux en Ouzbékistan. Pour l’instant, malgré son pépin à la cheville, la participation du décuple champion du monde de judo n’est pas remise en cause.

"Le diagnostic a été établi ce vendredi matin par le docteur Baudot, médecin du PSG. Les soins seront bien sûr assurés quotidiennement et la préparation physique n'est pas interrompue, a enchaîné son entourage dans le communiqué. Par conséquent le programme de préparation de Teddy pour les championnats du monde est revu, mais sa participation est maintenue."