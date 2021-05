Ligue Europa: Clément Turpin au sifflet pour la finale Villarreal-Manchester United

Clément Turpin a été désigné par la commission des arbitres de l’UEFA pour diriger la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United, le 26 mai prochain (sur RMC Sport).

C’est une récompense pour l’arbitrage français. Clément Turpin, 38 ans, a été désigné par la commission des arbitres de l’UEFA pour diriger la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United, programmée le 26 mai prochain en Pologne (à suivre sur RMC Sport).

Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore, et par François Letexier au VAR. Arbitre international depuis 2010, Clément Turpin fait également partie des dix-huit arbitres centraux retenus pour officier durant l’Euro (11 juin-11 juillet).

Un Espagnol pour la finale de C1

Devenu en 2008 le plus jeune arbitre à exercer en Ligue 1, à 26 ans, il a notamment dirigé des rencontres lors de l’Euro 2016, les Jeux olympiques de Rio la même année, et la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, le 29 mai (sur RMC Sport et RMC Story), c’est l’Espagnol Antonio Miguel Mateu Lahoz (44 ans) qui sera au sifflet. Il sera épaulé par ses compatriotes Pau Cebrian Devis et Roberto Diaz Pérez del Palomar.

Reste à savoir où aura lieu cette finale, initialement prévue du côté d'Istanbul. Selon plusieurs agences de presse, elle devrait être délocalisée à Porto pour permettre aux fans anglais d’y assister. L’hypothèse de rapatrier le match à Wembley (Londres) a été étudié pendant plusieurs jours, mais c'est désormais l’Estadio do Dragao qui tient la corde. La perspective d’accueillir 6.000 fans de chaque camp aurait séduit l’UEFA.