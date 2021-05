Ligue des champions, Ligue Europa: les clubs qui seront qualifiés en fonction des vainqueurs

La finale anglo-anglaise en Ligue des champions et la présence de Manchester United en finale de Ligue Europa pourraient bouleverser les qualifications pour la prochaine campagne européenne. Si la Turquie bénéficierait d’un sacre de Manchester City en C1, les clubs de Ligue 1 profiteraient d’une victoire des Red Devils contre Villarreal en C3.

L’UEFA prévoit automatiquement un billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions aux clubs tenants du titre en C1 et en Ligue Europa. Mais cette année, la possibilité de voir Manchester City et Chelsea, les deux finalistes, déjà qualifiés via leur classement en championnat pourrait rebattre les cartes. Si les Blues peuvent encore quitter le top 4 de la Premier League, les Skyblues de Pep Guardiola ont déjà validé leur place pour les poules de la saison prochaine.

"La place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Champions League est remplie par le champion national de l’association classée en 11e position dans la liste d’accès, précise ainsi l'article trois du règlement de l'instance. La voie des champions est rééquilibrée en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès.

Premier pays dont le champion doit passer par des barrages, la Turquie est actuellement onzième du classement de l’UEFA. Si Manchester City et Chelsea finissent parmi les quatre meilleures équipes de Premier League, le champion de Turquie sera automatiquement qualifié pour les poules de la Ligue des champions et seulement quatre clubs anglais disputeront la C1.

Si Manchester City gagne la Ligue des champions, le champion de Turquie directement qualifié pour la Ligue des champions.

Si Chelsea gagne la Ligue des champions et termine parmi les quatre premiers en Premier League, le champion de Turquie directement qualifié pour la Ligue des champions.

Si Chelsea gagne la Ligue des champions et termine au-delà des quatre premiers en Premier League, Chelsea qualifié pour la Ligue des champions.

Un maximum de cinq clubs anglais en C1

Quatrième de Premier League, Chelsea n’est pas encore mathématiquement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Si les protégés de Thomas Tuchel venaient à quitter le top 4 du classement en championnat, seul un succès face à Manchester City leur ouvrirait les portes de la C1. Idem pour Manchester United, deuxième de de Premier League mais pas encore mathématiquement assuré de finir dans le top 4. Une victoire des Red Devils en Ligue Europa face à Villarreal et les partenaires de Paul Pogba et Edinson Cavani décrocheraient leur billet pour la Ligue des champions, même sans y parvenir via le championnat.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’un des deux vainqueurs de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa ne serait pas directement qualifié pour la C1, l’article trois alinéa 6 du règlement instauré par l’UEFA prévoit "à titre exceptionnel" qu’une association puisse être "représentée par cinq clubs dans la compétition si le tenant du titre de l'UEFA Champions League et/ou le tenant du titre de l'UEFA Europa League ne se qualifie(nt) pas par l'intermédiaire de son/leur championnat national."

En clair, si Manchester United et Chelsea s’imposent respectivement en Ligue Europa et en Ligue des champions mais que seulement l’un des deux ne se qualifie pas pour la C1 via son classement, alors la Premier League placerait cinq équipes lors de la prochaine campagne en Ligue des champions. Par le passé, une situation similaire s’était produite pour l’Espagne lorsque le FC Séville avait remporté la Ligue Europa mais n’avait pas fini parmi les quatre premiers de Liga. Lors de la saison 2015-2016, cinq clubs espagnols participaient donc aux poules de la C1 (Barcelone, Real, Atlético, Valence et FC Séville).

Un dernier scénario pourrait aussi compliquer la donne, celui où les deux vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sont issus de la même association mais qu’aucun des deux clubs ne parvient à décrocher de place en C1 via le championnat. Dans le cas présent, si Chelsea et Manchester United remportent chacun un nouveau titre européen mais échouent à finir parmi les quatre premiers de la Premier League, alors l’UEFA prévoit que "le club le moins bien classé parmi les représentants de l’association en UEFA Champions League [soit] automatiquement transféré en UEFA Europa League". Le quatrième de Premier League disputerait donc la Ligue Europa, en laissant les trois premiers du championnat et les deux vainqueurs des compétitions européennes en Ligue des champions.

Si Chelsea remporte la Ligue des champions et Manchester United la Ligue Europa, mais qu’un seul des deux se qualifie aussi via la Premier League, l’autre sera directement qualifié pour la Ligue des champions en qualité de tenant du titre et l’Angleterre aura cinq clubs en C1.

Si Chelsea remporte la Ligue des champions et Manchester United la Ligue Europa, mais qu’aucun des deux clubs ne se qualifie aussi via la Premier League, les deux seront directement qualifiés pour la Ligue des champions avec les trois premiers du championnat anglais. Le quatrième de Premier League serait alors envoyé en Ligue Europa.

La Ligue 1 à fond derrière Manchester United

La situation se veut assez similaire avec la Ligue Europa. Qualifié pour la finale, Manchester United occupe actuellement la deuxième place du classement en Premier League. En cas de victoire des Red Devils en finale de la C3, il n’y aura pas de cinquième club anglais en Ligue des champions si l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer conserve sa place dans le top 4 du championnat. Là encore, le règlement de l’UEFA fait foi pour attribuer le billet qualificatif pour les poules de la C1.

"La place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Europa League est remplie par le club classé troisième dans le championnat de l’association classée en 5e position dans la liste d’accès, détaille le texte de l’instance continentale toujours dans son article trois. La voie de la ligue est rééquilibrée en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès."

Dans les faits, une victoire de Manchester United en finale de Ligue Europa le 26 mai prochain enverrait directement le troisième de Ligue 1 vers les poules de la Ligue des champions. Si le PSG et Lille semblent bien partis pour finir aux premières et deuxièmes places du championnat, Monaco et l’OL se livrent une rude bataille pour grimper sur le podium.

En revanche, une victoire de Villarreal en Ligue Europa obligerait le troisième de la L1 à en passer par deux tours de qualification avant les groupes (3e tour de qualification puis éventuels barrages). Si l’équipe dirigée par Unai Emery venait à l’emporter en finale, elle rejoindrait les quatre autres clubs espagnols qualifiés via la Liga (Atlético, Barça, Real, FC Séville) en Ligue des champions.

Si Manchester United gagne la Ligue Europa et termine parmi les quatre premiers en Premier League, le troisième de Ligue 1 est directement qualifié pour la Ligue des champions.

Si Manchester United gagne la Ligue Europa et termine au-delà des quatre premiers en Premier League, les Red Devils sont qualifiés directement en Ligue des champions mais pas le troisième de Ligue 1 (3e tour de qualification).

Si Villarreal gagne la Ligue Europa, le club espagnol est qualifié directement en Ligue des champions mais pas le troisième de Ligue 1 (3e tour de qualification).

