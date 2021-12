OM: ce que pourrait rapporter une victoire en Europa Conference League

Déjà éliminé de la Ligue Europa, l'OM a bouclé la phase de groupes par une victoire jeudi face au Lokomotiv Moscou (1-0), qui lui permet de rester sur la scène européenne via la nouvelle Europa Conference League. Une compétition que Marseille a promis de prendre très au sérieux, autant pour des enjeux sportifs que financiers.

Il aura donc fallu attendre le 9 décembre pour voir l'OM décrocher son premier succès européen de la saison. Déjà éliminés en Ligue Europa, les protégés de Jorge Sampaoli ont sauvé l'honneur en venant à bout du Lokomotiv Moscou (1-0), jeudi, lors de la dernière journée de la phase de poules, pour gagner le droit d'être reversés en Europa Conference League, la dernière née des compétitions de l'UEFA - où évolue déjà le Stade Rennais. Pas vraiment l'objectif affiché au moment de commencer la saison, mais un lot de consolation que les Marseillais assurent prendre très au sérieux. Jorge Sampaoli s'était montré clair avant de recevoir le Lokomotiv : "Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l'appui qu'ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Il faut aussi s'habituer à gagner, parce qu'après ça devient une obligation."

Le discours était le même chez ses joueurs après le match. "On doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters", a notamment insisté Leonardo Balerdi. Car l'OM, privé de trophée depuis 2012 et une finale de Coupe de la Ligue remportée contre Lyon grâce à Brandão, ne peut pas se permettre de snober cette C4. Comme expliqué par RMC Sport, les Olympiens ont conscience qu'il ne faut pas prendre de haut la plus petite des coupes d'Europe. Pablo Longoria et Frank McCourt ont aussi fait passer le message en interne. Ils comptent sur un bon parcours pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Repêché en qualité de troisième d'un groupe de C3, l'OM devra d'abord disputer un barrage face à un deuxième d'Europa Conference League. Une sorte de seizième de finale.

Des enjeux sportifs et financiers

Avec un tirage au sort à suivre ce lundi 13 décembre sur RMC Sport, avant des rencontres qui auront lieu en format aller-retour les 17 et 24 février. Selon les chiffres communiqués par l'UEFA, une qualification pour les huitièmes permettrait d'empocher 600.000 euros. Ce montant grimpe à 1M€ pour un quart de finale, 2M€ pour une demi-finale et 3M€ pour la finale. Le vainqueur percevra en plus 2 millions d'euros. Rien de comparable avec les sommes allouées en Ligue des champions (4,5M€ pour le vainqueur) et en Ligue Europa (4M€ pour le vainqueur), mais un petit pactole tout de même intéressant. Sans oublier les dotations liées au coefficient UEFA et au marché des droits TV. Et puis il y a l'enjeu sportif. Le vainqueur de cette compétition se verra attribuer une place en phase de groupes de la Ligue Europa pour la saison suivante s'il ne s'est pas qualifié pour celle-ci ou pour la Ligue des champions par l'intermédiaire de son championnat.

Un point important même si Marseille, actuel troisième de Ligue 1 avec un match en moins (celui à rejouer contre Lyon), vise avant tout une place en C1. Joueurs et staff savent également que de bons résultats européens au printemps vaudront quelques points supplémentaires à l'indice UEFA des clubs, déterminant pour obtenir un statut de tête de série lors de prochains tirages au sort.