Ligue Europa: Haaland toujours indisponible pour Dortmund contre les Rangers

Le Borussia Dortmund va devoir jouer une fois de plus sans Erling Haaland jeudi en barrage de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (18h45, sur RMC Sport), le buteur norvégien souffrant toujours de problèmes musculaires.

Très dépendant de ses talents de buteur, le Borussia Dortmund est contraint, une nouvelle fois, de composer sans sa star norvégienne, Erling Haaland. Le colosse norvégien de 21 ans sera absent jeudi (18h45, sur RMC Sport) en barrage de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers. Sorti après une grosse heure de jeu contre Hoffenheim fin janvier, Erling Haaland souffre toujours de problèmes musculaires. Haaland a récemment annoncé un retour imminent sur les terrains, mais sans donner de date.

>> Abonnez-vous aux offres de RMC Sport et suivez la Ligue Europa

Reyna de retour dans le groupe

"La question du retour d'Erling ne se pose pas encore", a déclaré mercredi en conférence de presse d'avant-match l'entraîneur Marco Rose, qui devra aussi se passer de son international allemand Emre Can, suspendu, tandis que le jeune talent de 19 ans des Etats-Unis Giovanni Reyna est de retour dans le groupe après des problèmes d'estomac. Haaland, canonnier prodige de 21 ans (80 buts en 79 matches avec Dortmund), est plombé cette saison par des blessures à répétition. Il manquera jeudi son 12e match de la saison, et le troisième consécutif.

La direction du club a appelé l'équipe à jouer à fond la Ligue Europa, comme "consolation" après l'élimination en phase de groupe de Ligue des champions. "Nous avons une bonne équipe et nous pouvons aller très, très loin (...) il s'agit de devenir plus constants", a assuré Rose, dont la formation, deuxième de Bundesliga à six points du Bayern, alterne cette saison des sorties brillantes avec des faux-pas catastrophiques.