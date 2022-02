Mercato: indispensable au Bayern, Süle file à Dortmund

Le Borussia Dortmund a officialisé, pour la saison prochaine, la signature du défenseur central allemand Niklas Süle, lequel était en fin de contrat avec le Bayern Munich, qui perd un nouveau cadre.

Le Borussia Dortmund a ferré une grosse prise sur le marché des transferts. Bien que la fenêtre hivernale soit close désormais, le club de la Ruhr, deuxième de Bundesliga derrière le Bayern Munich, a subtilisé au club bavarois l’un de ses cadres. En fin de contrat en juin, le très grand (1,95m) et imposant défenseur central allemand Niklas Süle (26 ans) s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund.

Un contrat de quatre ans

Sacré champion d’Allemagne à quatre reprises, l’international allemand (37 sélections) sera un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine, et pour les quatre prochaines années, a indiqué le directeur sportif Michael Zorc dans un communiqué. Un nouveau coup dur pour les champions de Bundesliga, qui ont perdu la saison dernière David Alaba, 29 ans, parti au Real Madrid à l'issue de son contrat. Avec 25 apparitions sous le maillot du Bayern cette saison, Süle a manqué seulement quatre matches en raison du Covid-19 et de problèmes contractés au dos.

Süle a percé dans le football professionnel au TSG Hoffenheim avant de partir à Munich à l'été 2017 pour 20 millions d'euros à l'époque. Au total, le défenseur a disputé 213 matchs en Bundesliga (douze buts) et 32 ​​en Ligue des champions (un but). "Niklas nous a montré au cours de nos entretiens qu'il ressentait un profond désir de jouer pour le Borussia Dortmund. Il a beaucoup d'expérience, sait faire preuve de calme et de patience dans la construction du jeu, et a le physique nécessaire pour franchir la prochaine étape ensemble avec nous dès cet été", s'est réjoui Michael Zorc.