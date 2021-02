Ligue Europa: l’Ajax trolle le Losc après sa qualification pour les huitièmes

L’Ajax Amsterdam a répondu ce vendredi aux critiques liées à sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le club néerlandais a rappelé les résultats des quatre derniers matchs contre Lille plutôt que de réagir aux polémiques arbitrales.

Lille s’est bien battu ce jeudi sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam mais n’a pu éviter une nouvelle défaite contre l’équipe néerlandaise (2-1) lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa.

Si de nombreux supporters du Losc ou des consultants comme Rolland Courbis ont regretté un arbitrage défavorable lors de la double confrontation face aux Ajacides.

Le club amstellodamois a répondu aux critiques ce vendredi via un message des plus explicites sur les réseaux sociaux d’un "Bonne journée", en français, et accompagné d’un émoji un brin moqueur.

Histoire d’éviter une vague de "seum" en provenance des fans nordistes, l’Ajax a ainsi souligné les résultats des quatre dernières rencontres entre les deux équipes: quatre succès en deux saisons.

Quatre à la suite pour l’Ajax

Avant de sortir les Dogues en Ligue Europa, l’Ajax avait déjà emporté leurs deux duels lors des groupes de la Ligue des champions pendant la saison 2019-2020. Certes en C1 la marge semblait plus grande, mais le club néerlandais espère ainsi montrer que la meilleure équipe a gagné ce jeudi.

Histoire d’accompagner son message à destinations des supporters lillois, le champion des Pays-Bas a également posté plusieurs photos montrant ses joueurs célébrer leurs buts lors de chacun des quatre derniers matchs.

Ultime représentant de la Ligue 1 en C3, Lille va désormais se concentrer sur la course au titre en championnat. De son côté, l’Ajax Amsterdam attend à présent de connaître le nom de son futur adversaire en huitièmes de finale.

Réponse dès 13h lors du tirage au sort (à suivre en direct sur RMC Sport 1). Avec des cadors comme l’AC Milan, Arsenal, Manchester United ou encore la Roma, la suite de la compétition continentale s’annonce intense pour l’Ajax.