Ligue Europa: la goal machine Kane porte Tottenham contre Zagreb

Tottenham a fait le travail ce jeudi à domicile, en huitième de finale aller de Ligue Europa: victoire 2-0 contre le Dinamo Zagreb, grâce à un doublé de l'inévitable Harry Kane.

Pas de repos pour la machine à but des Spurs. Harry Kane a planté un doublé ce jeudi avec Tottenham, lors de la victoire contre le Dinamo Zagreb (2-0) en huitième de finale aller de Ligue Europa. Titularisé malgré l'enchaînement des matchs en championnat et en Coupe d'Europe, l'attaquant anglais a fait parler son intraitable sens du but.

Une première fois à la 25e minute, après un joli numéro d'Erik Lamela, dont la tentative a trouvé le poteau. Harry Kane a surgi pour profiter du rebond sur les montants et frapper sans contrôle. Deuxième but à la 70e, sur un centre en une touche de Serge Aurier. Théophile-Catherine rate son dégagement et remet la balle dans les pieds de l'Anglais qui, d'un crochet, se remet sur son bon pied pour armer la frappe.

26 buts cette saison

Seule ombre au tableau pour Harry Kane, sa sortie en fin de rencontre... ou plutôt cette poche de glace sur son genou, une fois revenu sur le banc, même s'il ne semblait pas s'être blessé sur le terrain. Le voici en tout cas à 26 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, déjà plus que sur ses deux dernières saisons. Sa prestation permet aux Spurs d'aborder le match retour confortablement. Rendez-vous jeudi (18h55 sur RMC Sport).

