Ligue Europa: le Barça se sort du piège à Galatasaray et file en quart

Le Barça a arraché sa qualification sur la pelouse de Galatasaray ce jeudi soir en 8e de finale retour de Ligue Europa (2-1, 0-0 à l’aller). A l’issue de la rencontre, Xavi a salué le caractère de ses joueurs.

Le Barça poursuit son aventure européenne. Reversé de Ligue des champions après une bien triste phase de groupes (3e derrière le Bayern et Benfica avec une seule victoire), le club catalan a arraché sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa. Après un match nul à l’aller (0-0), les Blaugrana, pourtant menés 1-0, ont renversé Galatasaray sur sa pelouse en 8e de finale retour ce jeudi soir (2-1).

Tout avait pourtant très mal commencé pour le FC Barcelone. À la 28e, les Espagnols ont concédé l’ouverture du score sur une tête plongeante de Marcao sur corner. Mais les Catalans n’ont pas douté longtemps et ont rapidement réussi à égaliser à la 37e grâce à Pedri, étincelant ce jeudi soir.

Le festival de Pedri, Aubameyang buteur décisif

Le jeune espagnol de 19 ans s'est ouvert le but sur deux feintes de frappe délicieuses pour éliminer deux défenseurs avant de crucifier le portier turc. Au retour des vestiaires, c’est la recrue hivernale, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a permis de donner un avantage décisif au Barça (1-2, 50e).

Dos au mur après le premier but de Galatasaray, les Barcelonais ont affiché du caractère, ce qui beaucoup à Xavi. "Cette victoire a beaucoup de mérite. Remonter dans un stade si hostile, contre une équipe qui défend si bien, c'est difficile. Mais on a été patients, on a montré du caractère. C'est un point d'inflexion pour notre projet", s’est félicité le coach du Barça sur Movistar+ au coup de sifflet final.

Xavi: "On dit que c'est la deuxième division d'Europe, mais pas du tout"

En conférence de presse, Xavi a par la suite affiché ses ambitions. "Nous devons avoir de l’espoir, nous sommes en quart de finale. On voit la difficulté de la compétition, on dit que c'est la deuxième division d'Europe, mais pas du tout. Il y a de grandes équipes, avec de très bons entraîneurs. C'est difficile de gagner et la victoire est un pas en avant pour le projet", a insisté le technicien, tout en précisant qu’il ne voyait pas son équipe comme favorite à la victoire finale, un statut qu’il préfère laisser à Séville.