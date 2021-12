Ligue Europa: le tirage au sort complet des barrages, avec un choc pour le Barça

Ce lundi à Nyon, le tirage au sort des barrages de Ligue Europa a réservé au Barça un barrage pas si évident à négocier pour les joueurs de Xavi. Le club catalan défiera Naples au Camp Nou lors du match aller, prévu le 17 février.

Le tirage au sort des barrages de Ligue Europa a rendu son verdict, en attendant les suites de l’énorme polémique qui couve à l’UEFA, suite au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Reversé en barrages de la Ligue Europa, le Barça a tiré Naples, pour une affiche à la fois passionnante et dangereuse pour le club catalan, à la dérive cette saison. Le FC Séville recevra à l’aller le GNK Dinamo dans son stade Ramon Sanchez Pizjuan, là où se jouera la finale cette saison.

Un choc Porto-Lazio

Le RB Leipzig, quart de finaliste en 2018 pour sa première participation à la compétition, défiera la Real Sociedad. Le club espagnol, qui n’a plus été vu à pareille fête depuis plusieurs années, essaiera de rattraper le temps perdu, pour se rappeler au bon souvenir de son quart de finale atteint en 1989. Double finaliste de la Coupe UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, en 2002 et 1993, a tiré les Rangers de Glasgow, tandis que le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg défiera le Real Betis.

Surprise des phases de poule de la Ligue des champions, le Sheriff Tiraspol sera opposé aux Portugais de Braga. Les deux dernières affiches de ces barrages mettront aux prises le FC Porto et la Lazio, et l’Atalanta Bergame et l’Olympiakos. Les matches aller se dérouleront le 17 février et les matches retour le 24 février. Les huitièmes de finale pour lesquels Monaco et Lyon sont déjà qualifiés auront lieu les 10 et 17 mars.

Le tirage complet des barrages

FC Séville - GNK Dinamo

Atalanta Bergame - Olympiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

FC Barcelone - Naples

Zenit Saint-Pétersbourg - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

FC Sheriff Tiraspol - Braga

FC Porto - Lazio