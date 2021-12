Barça: Agüero va annoncer sa retraite cette semaine

Sergio Agüero ne sera bientôt plus footballeur professionnel. Selon la presse espagnole, l’attaquant argentin du Barça va officialiser sa retraite mercredi en raison de problèmes cardiaques.

Triste nouvelle pour Sergio Agüero, le Barça et le football mondial. Selon les informations de Radio Marca et du journal El Periodico, "le Kun" va officialiser ce mercredi 15 décembre son départ à la retraite.

Victime d’une alerte cardiaque lors d’un match de Liga contre Alaves au Camp Nou, l’Argentin de 33 ans ne pourra plus évoluer au plus haut-niveau. Au repos depuis le 30 octobre en raison de ces problèmes de santé, l’attaquant blaugrana ne sera donc bientôt plus un footballeur professionnel.

Une carrière brillante…

Formé à Independiente puis révélé en Europe du côté de l’Atlético de Madrid entre 2006 et 2011, Sergio Agüero est ensuite devenu une véritable légende sous le maillot de Manchester City. Arrivé en Angleterre en 2011, l’ex-gendre de Diego Maradona y a marqué les esprits et empilé les buts et les trophées pendant dix années.

Héros de la saison 2011-2012, son but vainqueur contre QPR a offert le premier titre de l’histoire des Skyblues en Premier League. Quatre autres sacres suivront en championnat, deux en FA Cup et cinq en League Cup. Si la Ligue des champions s’est refusé au City d’ Agüero, l’Argentin a écrit les plus belles heures du club anglais dont il est également le meilleur buteur de l’histoire avec 260 réalisations en 390 matchs.

… Mais conclue sur un échec

Laissé libre pendant l’été 2021, Sergio Agüero s’est rapidement mis d’accord pour signer au Barça et y rejoindre son grand ami Lionel Messi. Mais voilà, l’aventure en Catalogne a tourné au cauchemar. Son coéquipier de la sélection argentine est partie au PSG puis "le Kun" a connu un début de saison compliqué avec la formation blaugrana. Gêné par des pépins physiques, Sergio Aguero a joué ses premières minutes avec le Barça le 17 octobre contre Valence. Une semaine plus tard, le serial buteur a marqué son seul et unique but catalan lors du Clasico perdu à domicile face au Real (1-2) en Liga.

Trois jours après l’échec contre le rival madrilène, Sergio Agüero a débuté et joué intégralement lors d’une défaite contre le Rayo Vallecano (0-1) avant de disputer ses derniers instants en tant que footballeur professionnel face à Alaves le 30 octobre. Entre ses débuts sous le maillot du Barça et sa dernière apparition, 13 jours se sont écoulés. Une terrible fin de carrière pour un joueur si fantastique.