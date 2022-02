Direct: suivez le tirage au sort de la Ligue Europa et de la Conference League

C'est jour de tirages à l'UEFA et on l'espère un peu moins chaotique que le dernier de Ligue des champions où les boules avaient dû être retirées. A 12h, tirage de la Ligue Europa avec deux clubs français, Lyon et Monaco, qui se sont brillament qualifiés à la première place de leurs groupes respectifs. Et à 13h, place à la Conférence League avec l'OM et Rennes. A suivre bien sûr en direct sur RMC Sport, et aussi sur BFM Lyon pour le tirage de la Ligue Europa et BFM Marseille pour la Conference League.