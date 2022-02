Ligue Europa: les adversaires potentiels de l’OL et Monaco, avec du très lourd

Déjà qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa après avoir dominé leurs groupes, l’OL et Monaco connaissent désormais leurs possibles adversaires. Avec notamment des formations issues de la Ligue des champions.

La Ligue Europa ressemblera véritablement à une petite Ligue des champions cette saison. Les barrages de la C3 ont rendu leur verdict ce jeudi, avec les confrontations qui ont régulièrement tourné en faveur des équipes repêchées de la C1. Des vainqueurs de barrages qui affronteront des vainqueurs de groupes en Ligue Europa. Dont l’OL et Monaco. Les deux clubs français connaissent donc désormais leurs adversaires potentiels en 8es de finale. Un tirage au sort qui aura lieu vendredi à 12h à Nyon (Suisse), et qui sera à suivre en direct sur RMC Sport et en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Le Barça pour un club français ?

La liste a de quoi faire passer quelques frissons aux supporters de Lyon et de l’ASM. Parmi ces huit adversaires potentiels, figure le Barça, auteur d’une belle démonstration ce jeudi à Naples (4-2). Du costaud aussi avec le FC Séville de Jules Koundé, le Leipzig de Christopher Nkunku, le Betis Séville de Nabil Fekir ou encore l’Atalanta Bergame

Plus abordables pour les formations françaises semblent être Braga ou encore les Glasgow Rangers. Mais ces derniers viennent de réaliser l’une des performances des barrages en sortant le Borussia Dortmund.

Les adversaires potentiels de l’OL et de Monaco en 8es de Ligue Europa :

FC Séville (ESP)

FC Porto (POR)

Atalanta Bergame (ITA)

Leipzig (ALL)

Betis Séville (ESP)

FC Barcelone (ESP)

Glasgow Rangers (Eco)

Braga (POR)