Ligue Europa: les Rangers éliminent Dortmund, Porto sort la Lazio

Le FC Séville, Porto, l'Atalanta Bergame, le RB Leipzig, le Betis Séville, le Barça et les Rangers se sont qualifiés ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Rangers ont réussi un gros coup en sortant le Borussia Dortmund.

Le FC Séville, le FC Porto, l'Atalanta, le RB Leipzig, le Betis Séville, le FC Barcelone et les Rangers ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa lors des barrages retour disputés ce jeudi. Ils rejoignent l'Etoile Rouge de Belgrade, l'Eintracht Francfort, Galatasaray, Leverkusen, Lyon, Monaco, le Spartak Moscou et West Ham.

>> Le meilleur des Coupes est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous

Porto sort la Lazio

Dans le premier choc de la soirée, le FC Porto s'est qualifié en tenant en échec la Lazio (2-2), après avoir remporté le match aller (2-1). Les Italiens ont bien lancé la rencontre grâce à leur capitaine Ciro Immobile (19e), avant d'encaisser deux buts (31e, 68e), et de se réveiller trop tard avec Danilo Cataldi (90e+5).

Autre cador de cette compétition, le FC Séville poursuit son parcours malgré sa défaite face au Dinamo Zagreb (1-0). Les Espagnols, sérieux prétendants à la victoire finale, avaient pris suffisamment d'avance en Andalousie (3-1). Alors qu'Anthony Martial était absent pour cause de blessure, Jules Koundé a disputé l'intégralité de la rencontre.

Leipzig assure contre la Real Sociedad

Le RB Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions 2020, a également composté son billet face aux Basques de la Real Sociedad (2-2 à l'aller, 3-1 au retour en Espagne). Deux Français étaient titulaires dans les rangs allemands : Christopher Nkunku, qui est pour une fois resté muet mais qui a provoqué deux penalties, et Mohamed Simakan.

Pas de problème non plus pour les joueurs de l'Atalanta, bourreaux de l'Olympiacos (2-1 à l'aller, 3-0 au retour). Dans la soirée, le Barça de Xavi a fait le show à Naples (4-2) avec notamment un but sublime de Frenkie de Jong, une semaine après le nul (1-1) du match aller. Autre club espagnol qualifié : le Betis Séville.

Les Rangers éliminent Dortmund

Vainqueurs à l'aller (3-2), les coéquipiers de Nabil Fekir ont su préserver leur avantage chez eux (0-0) face au Zénith Saint-Pétersbourg. Du côté de Glasgow, les Rangers de Giovanni van Bronckhorst n'ont pas tremblé devant le Borussia Dortmund. Après leur gros coup du match aller (succès 4-2 en Allemagne), ils ont obtenu le nul à domicile (2-2) pour gagner le droit de rejoindre les huitièmes. Leur latéral droit et capitaine James Tavernier a signé un doublé contre une équipe du BvB privée d'Erling Haaland, forfait.

Le tirage au sort des huitièmes aura lieu ce vendredi à midi. Il concernera 16 équipes : les huit vainqueurs de groupes seront tirés contre les huit vainqueurs des barrages à élimination directe. Les clubs d'un même pays ne pourront pas s'affronter. A noter que l'OL et l'AS Monaco seront têtes de série.

Les résultats des barrages (les qualifiés en gras) :

Dinamo Zagreb-Séville : 1-3, 1-0

Lazio-Porto : 1-2, 2-2

Olympiacos-Atalanta : 1-2, 0-3

Real Sociedad-Leipzig : 2-2, 1-3

Betis-Zénith : 3-2, 0-0

Braga-Sheriff Tiraspol : 0-2

Naples-Barcelone : 1-1, 2-4

Rangers-Dortmund : 4-2, 2-2