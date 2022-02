Mercato: Koundé ciblé par le Barça en cas d'échec dans le dossier Haaland ?

Priorité du Barça lors du prochain mercato estival, Erling Haaland n’a pas encore officialisé son choix pour le futur. Si le buteur norvégien de Dortmund ne signe pas en Catalogne, le club blaugrana aurait ciblé deux joueurs pour se renforcer dont le défenseur français Jules Koundé.

A l'image de Kylian Mbappé, l'avenir d'Erling Haaland suscite de nombreuses rumeurs avant le prochain mercato estival. Courtisé par les plus grands clubs, le buteur norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund dans quelques mois. A l'inverse de l'attaquant du PSG, le "Cyborg" norvégien ne sera pas libre et son transfert pourrait atteindre des sommes conséquentes. Une indemnité de transfert qui limiterait certains clubs intéressés à réduire la voilure dans d'autres dossiers.

Souvent cité parmi les principales destinations de l'attaquant de 21 ans, le Barça ne disposera pas de moyens illimités pour le recruter. Si le club blaugrana pourra faire un effort financier pour le recruter, il ne pourra pas boucler d'autres arrivées prestigieuses. Mais selon les informations de Sport, si Erling Haaland ne rejoint finalement pas la Catalogne lors du mercato estival, Barcelone pourrait se positionner sur deux joueurs à la place.

Koundé priorité en défense

Apprécié par Pep Guardiola et longtemps proche d'un départ vers Chelsea, Jules Koundé plait aussi aux dirigeants du Barça selon le quotidien local. Très en vue sous le maillot du FC Séville, l'international tricolore aux sept sélections possède le profil capable de solidifier l'axe de la défense catalane tout en apportant une véritable qualité dans la première relance.

Toujours selon le média ibérique, Xavi Hernandez adore le central français de 23 ans qui lui, donnerait sa préférence au Barça plutôt qu'à un départ en Premier League. Sous contrat à Séville jusqu'en juin 2024, le club andalou se montrera peut-être moins intransigeant concernant le montant réclamé pour l'ancien de Bordeaux. L'été dernier, les Rojiblancos réclamaient 80 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire pour le laisser partir.

En 2022, le Barça pourrait tenter de le payer un peu moins cher et ainsi de garder des liquidités en vue d'un autre transfert. Si Jules Koundé rejoint le Barça, les retrouvailles avec Jordi Alba s'annoncent intéressantes après le coup de sang du Français qui a envoyé un ballon au visage du latéral catalan en décembre dernier.

Isak comme plan B en attaque

La défense n'est pas le seul poste que le Barça pourrait renforcer si Erling Haland ne rejoint pas le groupe de Xavi Hernandez. Soucieux de trouver un numéro 9 capable de s'installer dans la durée en Catalogne et de faire oublier Luis Suarez, Xavi et les dirigeants du Barça auraient ainsi jetté leur dévolu sur Alexander Isak. Déjà dans le viseur du club blaugrana par le passé, l'attaquant suédois de 22 ans connait un début de saison honorable avec la Real Sociedad et a marqué huit buts en 28 apparitions.

Si son profil compenserait numériquement l'échec du dossier Haaland, Alexander Isak aurait surtout l'avantage de coûter moins cher que le Norvégien du BVB. Proche de le recruter pendant l'été 2021, le Barça a déjà une idée du montant que la Real Sociedad demandera pour un joueur dont le contrat arrivera à expiration en juin 2026.