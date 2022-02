Ligue Europa: les compos du choc Barça-Naples, Dembélé sur le banc

Le FC Barcelone et le Napoli s'affrontent ce jeudi en barrage aller de la Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport 2). Les compositions sont tombées et Ousmane Dembélé est remplaçant.

Ce n’est pas vraiment la compétition qu’ils rêvaient de jouer. Mais elle leur offre une belle occasion de retrouver le sourire. Le FC Barcelone et le Napoli ont rendez-vous ce jeudi au Camp Nou (18h45 sur RMC Sport 2) en barrage aller de Ligue Europa. Les vainqueurs de ces barrages de C3 se qualifieront pour les huitièmes de finale où ils retrouveront les huit vainqueurs de groupe de la première phase, parmi lesquels Monaco, Lyon, Leverkusen et West Ham. Passés à côté de leur sujet en Ligue des champions, les Catalans espèrent se refaire une santé dans cette compétition.

Mais avec Naples, actuel troisième de Serie A, ils ont hérité d'un candidat très sérieux à la victoire finale. "La Ligue Europa, ce n'est pas la D3 ! Il y a de grandes équipes comme Séville, Villarreal, Naples. On ne l'a pas gagnée, et c'est un titre que le Barça n'a jamais gagné dans son histoire", a insisté Xavi cette semaine. Il est privé pour ce choc de plusieurs joueurs pour cause de blessure : Ronald Araujo, Memphis Depay, Ansu Fati, Clément Lenglet, Sergi Roberto ou encore Samuel Umtiti. Il manque aussi Daniel Alves, qui n’a pas été inscrit sur la liste de l’UEFA pour la Ligue Europa. Côté Napoli, Hirving Lozano, Matteo Politano et Stanislav Lobotka sont absents.

Dembélé remplaçant

Luciano Spalletti comptera surtout sur Lorenzo Insigne et Victor Osimhen pour faire la différence au Camp Nou, alors que l’attaque barcelonaise sera composée d’Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Resté cet hiver après avoir été poussé dehors par ses dirigeants devant son refus de prolonger son contrat, Ousmane Dembélé prendra place sur le banc. Il était entré en jeu le week-end dernier dans le derby contre l’Espanyol (2-2).

La compo du FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba - Pedri, F. De Jong, Nico Gonzalez - A.Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

Remplaçants : Dest, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Braithwaite, Neto, L. DeJong, Gavi, Arnau Tenas

La compo de Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus - Anguissa, Fabian - Elmas, Zielinski, Insigne - Osimhen

Remplaçants : Ospina, Idasiak, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Zanoli, Demme, Mertens, Ounas, Petagna