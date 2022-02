Barça-Naples: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le sommet de la Ligue Europa ce jeudi

Le Barça reçoit Naples ce jeudi lors du match aller des barrages de la Ligue Europa au Camp Nou. Toujours en reconstruction, le club catalan va défier un autre favori de l’épreuve lors d’un choc à suivre en direct dès 18h45 sur RMC Sport 2.

Relancé en Liga depuis l’arrivée de Xavi Hernandez, le Barça n’a pas réussi à sauver sa tête en Ligue des champions. Eliminé dès la phase des poules et reversé en Ligue Europa, le club catalan peut nourrir de grands espoirs en C3.

Mais voilà, le sort a mis sur la route des Blaugrana un autre favori à la victoire finale lors des barrages: le Napoli de Luciano Spalletti. La première manche de choc continental est à suivre ce jeudi en direct du Camp Nou dès 18h45 et en exclusivité sur RMC Sport 2.

De belles affiches en Ligue Europa

En plus du fabuleux duel entre les partenaires d’Ousmane Dembélé et ceux de Victor Osimhen, les chaînes du groupe RMC Sport ont prévu un superbe programme ce jeudi avec les barrages de la Ligue Europa et de la Conference League. En attendant le retour de Monaco, Lyon et Rennes qui sont déjà qualifiés pour le prochain tour, plusieurs habitués des joutes européennes seront sur le pont pour cette nouvelle soirée de foot.

Parmi les matchs à déguster, on retrouvera notamment le jeu chatoyant du Borussia Dortmund contre les Rangers. (dès 18h45 sur RMC Sport 1). Même sans Nabil Fekir, le Betis Séville tentera de signer un bon résultat sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (18h45 sur RMC Sport Live 4). A 21h aussi, le programme se révèle très alléchant avec Porto-Lazio, Leipzig-Real Sociedad ou encore l’affrontement entre l’Atalanta Bergame et l’Olympiacos de Mathieu Valbuena ou Yann M’Vila.

Le Programme TV des barrages de Ligue Europa et de Conference League

Les matchs de 18h45

Dortmund-Rangers sur RMC Sport 1

Barça-Naples sur RMC Sport 2

Le multi de 18h45 sur RMC Sport Live 3

Zenith-Betis Séville sur RMC Sport Live 4

Sheriff Tiraspol-Bragra sur RMC Sport Live 5

Rapid Vienne-Vitesse Arnhem sur RMC Sport Live 6

PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv sur RMC Sport Live 7

Fenerbahce-Slavia Prague sur RMC Sport Live 8

Midtjylland-PAOK sur RMC Sport Live 9

Les matchs de 21h

Porto-Lazio sur RMC Sport 1

Leipzig-Real Sociedad sur RMC Sport 2

Le multi de 21h sur RMC Sport Live 3

Atalanta-Olympiacos sur RMC Sport Live 4

FC Séville-Dinamo Zagreb sur RMC Sport Live 5

Leicester-Randers sur RMC Sport Live 6

Celtic-Bodo Glimt sur RMC Sport Live 7

Sparta Prague-Partizan Belgrade sur RMC Sport Live 8

OM-Qarabag sur W9 et Canal + Sport