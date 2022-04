Ligue Europa: pourquoi le troisième de Ligue 1 doit désormais supporter Leipzig

Si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des champions par le biais de son championnat, il permet au 3e de Ligue 1 de se hisser directement en phase de poule de la C1 la saison prochaine. Après l’élimination du Barça, Leipzig est le mieux placé pour offrir un tel scénario.

L’élimination surprise du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue Europa ne fait pas vraiment les affaires du football français. Car elle enlève une chance pour le troisième de Ligue 1 d’éviter deux tours de barrages de la Ligue des champions l’été prochain pour s’inviter en phases de poules.

Le 3e de Ligue 1 directement en poule si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des champions

L’article 3.04 du règlement de la compétition déclare en effet que: "si le tenant du titre de l’UEFA Europa League se qualifie pour la phase de groupe de la compétition par l’intermédiaire de son championnat national, (…) la place vacante créée par le tenant du titre de l’UEFA Europa League est remplie par le club classé troisième dans le championnat de l’association classée en 5e position dans la liste d’accès (la France, ndlr), et la voie de la ligue est rééquilibrée en conséquence, la priorité étant donnée au club de l’association la mieux classée dans le tour concerné de la liste d’accès".

En d’autres termes, le 3e de Ligue 1 compte sur le titre d’une équipe déjà qualifiée en Ligue des champions via son championnat pour éviter le troisième tour de qualification, puis les barrages. Le Barça, solidement ancré dans le Top 4 de la Liga, semblait le mieux placé pour remplir cette condition et offrir un été moins chargé au futur troisième de Ligue 1. Mais il a été sorti. La meilleure chance désormais se nomme Leipzig.

L’équipe de Christopher Nkunku est actuellement 4e de Bundesliga et virtuellement qualifiée pour la prochaine Ligue des champions. Mais sa marge est étroite sur son poursuivant (Fribourg, 5e à trois points à cinq journées de la fin). Au prochain tour, les Allemands défieront les Glasgow Rangers, actuellement deuxièmes de leur championnat (qui ne leur offre qu’une place au deuxième tour de qualifications).

Les deux autres équipes en lice partent aussi de loin, surtout Francfort, 9e de Bundesliga à 12 points du Top 4. West Ham, son adversaire, a encore une chance d’intégrer le Top 4 en Premier League mais la tâche sera ardue (6e à 6 points du 4e à six journées de la fin). La saison dernière, Monaco, 3e de Ligue 1, espérait un succès de Manchester United en finale de la Ligue Europa qui l’aurait directement qualifié pour la Ligue des champions. Mais les Red Devils s’étaient inclinés face à Villarreal (1-1, 11 tab 10) et Monaco était tombé en barrage face au Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2).

Rennes avait eu plus de chance en 2020-2021 puisque le succès du FC Séville en Ligue Europa en 2020 lui avait permis de se hisser directement en poule. Deux ans plus tard, les Bretons occupent de nouveau la troisième place à sept journées de la fin et verraient d’un bon œil un succès de Leipzig en Ligue Europa s’ils conservaient leur place. Ils invoqueront l’aide des coéquipiers de Christopher Nkunku, déjà très apprécié dans la capitale bretonne depuis son tir au but manqué en finale de la Coupe de France face au PSG (2-2, 6 tab 5) qui avait offert le titre à Rennes.

Les demi-finales de Ligue Europa (aller 28 avril, retour 5 mai) :

Leipzig – Glasgow Rangers

West Ham - Francfort