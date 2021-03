Ligue Europa: sur quelle chaîne regarder AC Milan-Manchester United

Après leur nul à l'aller à Old Trafford (1-1), l'AC Milan et Manchester United se retrouvent ce jeudi soir à San Siro (21h) en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Un match à suivre sur RMC Sport 1 et RMC Story.

C'est l'affiche à ne pas manquer. Un choc entre deux prétendants à la victoire finale. Après leur nul à l'aller à Old Trafford (1-1) il y a une semaine, l'AC Milan et Manchester United se retrouvent ce jeudi soir à San Siro (21h) pour un huitième de finale retour de Ligue Europa qui s'annonce passionnant. Un match à suivre sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story. Avec la possible présence de Zlatan Ibrahimovic dans le onze de départ des Rossoneri.

Les retours de Zlatan et Pogba

Eloigné des terrains depuis fin février, le géant suédois est débarrassé de ses pépins physiques et se tient prêt à démarrer cette rencontre face à son ancien club. Outre Ibra, Milan récupère Ismaël Bennacer, lui aussi absent de longue date, et de précieux éléments comme Hakan Calhanoglu et Theo Hernandez. En face, les Red Devils pourront compter sur Marcus Rashford. Forfait à l'aller, l'Anglais a rejoué ce week-end et devrait être aligné d'entrée par Ole Gunnar Solskjaer. Paul Pogba, de retour dans le groupe après une blessure à la cuisse qui lui a fait manquer plus d'un mois de compétition, pourrait lui commencer sur le banc.

RMC Sport vous propose l’intégralité des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. "RMC Europa" prendra l’antenne dès 18h pour présenter les rencontres en direct sur RMC Sport 1. Quatre rencontres sont programmées à 18h55 : Arsenal-Olympiacos (RMC Sport 1), Dinamo Zagreb-Tottenham (RMC Sport 2), Chakthior-AS Rome (RMC Sport Live 4) et Molde-Grenade (RMC Sport Live 5).

Quatre matchs auront lieu à 21h : AC Milan-Manchester United (RMC Sport 1 et RMC Story), Young Boys-Ajax (RMC Sport 2), Rangers-Slavia Prague (RMC Sport Live 4) et Villarreal-Dynamo Kiev (RMC Sport Live 5). Pour les amateurs du multiplex, rendez-vous sur RMC Sport Live 3.