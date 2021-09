Ligue Europa: sur quelle chaîne regarder OM-Galatasaray

L'OM reçoit Galatasaray, ce jeudi (21h) lors de la deuxième journée de Ligue Europa dans une ambiance qui s'annonce bouillante au Vélodrome.

L'ambiance s'annonce surchauffée ce jeudi au Vélodrome. L'OM reçoit Galatasaray (21h) lors de la deuxième journée de la Ligue Europa. Auteurs d'un début de saison séduisant, les Marseillais avaient manqué le coche lors de la première journée en concédant le match nul en fin de match sur le terrain du Lokomotiv Moscou (1-1) alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Les hommes de Jorge Sampaoli, battus à domicile par Lens (2-3) dimanche en Ligue 1, veulent engranger face aux Turcs.

La rencontre sera diffusée en clair sur W9 et sur Canal+ Sport. Elle sera aussi à suivre en direct à la radio sur RMC et en direct sur le site et l'appli RMC Sport.

Sampaoli pourra compter sur le grand retour d'Arkadiusz Milik, retenu dans le groupe après quatre mois d'absence. Relégué comme doublure de Pau Lopez, Steve Mandanda pourrait aussi être titularisé. "Les deux joueurs prétendent à une place dans le groupe, mais je n'ai pas encore décidé de mon onze", a confié Sampaoli en conférence de presse mercredi.

Un important dispositif de sécurité sera mis en place dans la ville et autour du stade pour éviter des débordements entre supporters. De nombreuses sections de supporters de Galatasaray, notamment d'Allemagne, sont attendues après avoir acquis leur billet par le biais du club stambouliote. Leurs déplacements seront encadrés par la police. Des membres de la forte communauté turque de France devraient se joindre à eux.

La billetterie s’est aussi adaptée pour éviter de disperser des grappes de supporters adverses dans les gradins. Les indépendants qui achètent des billets sur le site de l’OM peuvent préciser en ligne qu’ils sont supporters de Galatasaray et sont donc automatiquement dirigés dans la zone visiteurs (qui contient habituellement 3.000 places), dont la capacité a été augmentée pour l’occasion.