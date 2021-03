Ligue Europa: tous les qualifiés pour les quarts de finale

Après les huitièmes retour ce jeudi soir, tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa sont connus. Rendez-vous vendredi, 13h, pour le tirage au sort (sur RMC Sport).

Pas de représentant français, mais quelques belles équipes. Vingt-quatre heures après la Ligue des champions, les huitièmes de finale de la Ligue Europa se sont achevés ce jeudi soir, dévoilant l'identité des différents qualifiés pour les quarts.

Des quarts où Tottenham ne sera pas présent, car balayé par le Dinamo Zagreb lors du match retour. L'Angleterre sera tout de même représentée par Arsenal, qui a sorti l'Olympiacos, et Manchester United, venu à bout de l'AC Milan.

Rendez-vous le 8 avril

Deux clubs espagnols seront également présents: Grenade, qui a pris le dessus sur Molde, et Villarreal, qui a dominé le Dynamo Kiev. L'AS Rome, le Slavia Prague, et l'Ajax Amsterdam complètent la liste, après leurs qualifications respectives face au Shakhtar, aux Glasgow Rangers et aux Young Boys Berne.

Le tirage au sort des quarts aura lieu ce vendredi, à 13h, et sera à suivre en direct sur RMC Sport. Pour rappel, il n'y aura pas de têtes de série, ni de protection géographique quelconque. Les matchs se joueront le 8 avril pour l'aller, et le 15 avril pour le retour.

Les huit qualifiés pour les quarts:

- Arsenal

- Dinamo Zagreb

- Manchester United

- Grenade

- Villarreal

- AS Rome

- Ajax

- Slavia Prague