Ligue Europa: un carton pour l'OL face au Sparta et une qualification pour les huitièmes

Grâce à sa victoire jeudi face au Sparta Prague (3-0), combinée au nul des Rangers à Brondby (1-1), l’OL est assuré de terminer en tête de son groupe et donc de disputer les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Longtemps maladroit, Islam Slimani s’est rattrapé avec un doublé en seconde période.

Du déchet balle au pied, des difficultés dans son placement et surtout un énorme raté sur un face-à-face. Le match d’Islam Slimani a longtemps été décevant. Jusqu’à cette 61e minute de jeu. Bien lancé par Rayan Cherki, l’Algérien a effacé le portier du Sparta Prague, avant de conclure dans le but vide. Deux minutes plus tard, c’est sur un centre flottant de Maxence Caqueret qu’il a surgi pour claquer une tête décroisée imparable et signer un doublé (63e). Impensable une demi-heure plus tôt lorsqu’il avait trouvé le moyen de rater le cadre après avoir été parfaitement lancé par Xherdan Shaqiri (29e).

Mission remplie pour l'OL

Longtemps maladroit, Slimani a su faire preuve de caractère et ne pas douter pour guider l'OL vers un succès capital (3-0) face à l'actuel quatrième du championnat tchèque. Grâce à cette victoire, combinée au nul des Rangers à Brondby (1-1), les Gones sont assurés de terminer à la première place de leur groupe et donc de disputer les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Avec douze points pris sur douze possibles, ils comptent huit longueurs d’avance sur le Sparta et les Rangers à deux journées de la fin de cette phase de poules. Brondby ferme la marche avec deux points.

Sans Léo Dubois, Emerson, Jérôme Boateng, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta ou encore Karl Toko Ekambi, tous laissés sur le banc au coup d’envoi, les hommes de Peter Bosz auraient pu plier l’affaire rapidement. Dès la 8e minute de jeu, Shaqiri, bien servi dans la surface, a eu l’occasion de concrétiser la domination lyonnaise, mais sa tentative a pris la direction des tribunes (8e). Plombé ensuite par un important déchet technique, et même sauvé par Anthony Lopes sur quelques situations, l’OL a dû attendre l’heure de jeu pour délivrer le Groupama Stadium. La soirée s'est parfaitement conclue avec un troisième but signé Toko Ekambi (90e+2), son sixième cette saison dans la compétition, sur un centre du jeune Bradley Barcola (19 ans) et avec l'aide du malheureux gardien Florin Nita.

La qualification en poche, place maintenant pour Lyon à la préparation d’un autre rendez-vous majeur cette semaine : le déplacement à Rennes, dimanche soir (20h45), en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

