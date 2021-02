Ligue Europa: un choc Manchester United-AC Milan, le tirage complet des 8e de finale

Le tirage au sort de la Ligue Europa a eu lieu vendredi. Manchester United fera face à l'AC Milan. Parmi les autres affiches, Olympiacos-Arsenal et Ajax-Young Boys. Le point complet sur les confrontations.

Qui succèdera au FC Séville? On n’en est pas encore là, mais on connait désormais les affiches des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort a eu lieu vendredi à Nyon, en Suisse.

Le plus gros choc de ces huitièmes est sans conteste Manchester United face au Milan AC, qui sera l’occasion pour Zlatan Ibrahimovic d’effectuer son grand retour à Old Trafford. Dans les autres rencontres, l’Ajax, tombeur de Lille au tour précédent, affrontera les Young Boys de Berne, petite surprise de la compétition. Le Dynamo Kiev sera face au Villarreal d'Unai Emery et la Roma sera opposée au Chakhtar Donetsk. L'Olympiacos de Mathieu Valbuena affrontera Arsenal pour une revanche des 16e de finale de l’an passé et le Dinamo Zagreb sera opposé à Tottenham. Enfin, le Slavia Prague, tombeur de Leicester, affrontera les Rangers, et les Norvégiens de Molde Grenade.

Les matchs aller auront le jeudi 11 mars, et les matchs retour une semaine plus tard, le 18 mars.

Le programme des huitièmes de finale :

Ajax - Young Boys

Dynamo Kiev - Villareal

Roma - Chakhtar Donetsk

Olympiacos - Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham

Manchester United - Milan AC

Slavia Prague - Rangers

Molde - Grenade