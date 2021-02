Pour Zlatan, les athlètes comme LeBron James ne devraient pas parler politique

Zlatan Ibrahimovic ne comprend pas les prises de positions politiques de la part des athlètes. L’attaquant suédois vise tout particulièrement LeBron James, très engagé aux Etats-Unis.

Dans un entretien accordé à Discovery+ en Suède, Zlatan Ibrahimovic s’est permis d’égratigner la star LeBron James. "Pour être honnête, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique", a-t-il lâché.

"Faites des choses là où vous êtes bons"

Le joueur de Lakers a notamment été impliqué dans la campagne de Joe Biden lors de l’élection présidentielle américaine. "C’est une erreur que font beaucoup de gens selon moi, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. […] Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons", a poursuivi le Suédois, tout en décrivant LeBron James comme phénoménal. Peu de chance donc de voir l’attaquant du Milan AC prendre position sur un sujet politique prochainement.

Jeudi soir, Zlatan Ibrahimovic et le Milan AC se sont qualifiés dans la douleur pour les 8e de finale de la Ligue Europa, grâce au nul 1-1 obtenu à domicile contre l'Étoile rouge de Belgrade. Le Suédois est entré en jeu à la pause mais n'a pas vraiment réussi à peser sur le match.