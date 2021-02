Lille-Ajax, les compos: Renato Sanches et Yazici titulaires

Plus d'un an après deux confrontations à sens unique en Ligue des champions, Lille et l'Ajax Amsterdam se retrouvent ce jeudi (21h sur RMC Sport 1 et RMC Story) en 16e de finale aller de Ligue Europa.

Une déroute 3-0 aux Pays-Bas, une autre défaite 2-0 à domicile. A l'automne 2019, Lille avait pris deux leçons par l'Ajax Amsterdam en phase de groupes de la Ligue des champions. Ce jeudi soir, c'est en 16e de finale aller de la Ligue Europa que les deux formations se retrouvent au stade Pierre-Mauroy (21h sur RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story). Et le rapport de forces s'est rééquilibré. Emmené par un collectif parfaitement rodé et des individualités de haut niveau, les Dogues de Christophe Galtier sont actuellement en tête de la Ligue 1 et semblent avoir les armes pour passer (au moins) un tour supplémentaire sur la scène européenne.

Avec Renato Sanches et Soumaré

En face, l'équipe d'Erik ten Hag fait toujours peur mais tout de même un peu moins depuis la suspension pour dopage de son gardien André Onana. C'est l'ancien Monégasque Maarten Stekelenburg (38 ans) qui gardera les buts de l'Ajax dans le Nord.

Les visiteurs sont aussi privés de leur crack Ryan Gravenberch, suspendu, du défenseur Noussair Mazraoui, blessé, et de leur nouvel attaquant Sébastien Haller, absent de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue Europa en raison d'une improbable erreur administrative. En son absence, l'Ajax comptera sur l'efficacité et l'expérience de son capitaine Dusan Tadic, auteur de dix buts cette saison en championnat, pour faire la différence.

De son côté, Lille devra se débrouiller sans Benjamin André et Xeka, tous les deux suspendus. Boubakary Soumaré et Renato Sanches prendront place devant la défense. Burak Yilmaz n'étant pas encore rétabli à 100%, la ligne d'attaque sera composée de Jonathan David et Yusuf Yazici. Ménagé lors des deux dernières rencontres de son équipe, Sven Botman sera bien présent en défense centrale. Pour des retrouvailles attendues avec son ancien club.

La composition de Lille : Maignan - Zeki Celik, Fonte, Botman, Mandava - Weah, Soumaré, Sanches, Bamba - David, Yazici

La composition de l'Ajax : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Blind, Klaasen - Antony, Neres, Tadic