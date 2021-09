Lokomotiv-OM: Sampaoli explique pourquoi Pau Lopez est à nouveau titulaire

Comme samedi face à Monaco, Jorge Sampaoli a décidé de titulariser Pau Lopez dans les buts de l’OM face au Lokomotiv Moscou, jeudi, pour le premier match de poules de Ligue Europa (à 18h45 en direct sur RMC Sport 1). Le coach marseillais a expliqué son choix au micro de RMC Sport.

Il n’y a pas qu’au PSG que la concurrence est féroce au poste de gardien de but. A l’Olympique de Marseille, les places sont chères. Si Steve Mandanda est un monument du club, le portier international (36 ans - 34 ans sélections) n’est plus un titulaire indiscutable. Samedi, Jorge Sampaoli a pris une décision forte en titularisant à sa place Pau Lopez face à Monaco (0-2). Un choix payant pour le technicien de l'OM qui est reparti du stade Louis II avec trois points et une victoire très séduisante. Le portier espagnol prêté par l’AS Roma 26 ans) s’est quant à lui offert une clean sheet pour sa première dans les buts de l'OM.

"Nous espérons que Mandanda pourra bientôt revenir"

Pour le déplacement sur la pelouse du Lokomotiv Moscou en Ligue Europa (coup d'envoir à 18h45 en direct sur RMC Sport1), l’entraîneur argentin a reconduit Pau Lopez dans les buts. Pour la deuxième fois de rang, Steve Mandanda sera remplaçant. "Nous voulons le voir sur un match supplémentaire, a indiqué Sampaoli au micro de RMC Sport avant la rencontre. Nous espérons qu'il continuera sur sa lancée et que Steve Mandanda pourra bientôt revenir." Reste à savoir si le gardien français sera de retour dimanche, pour la réception de Rennes lors de la 6eme journée de Ligue 1.