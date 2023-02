Manchester United-Barça: le Barçagate et le climat lié aux soupçons de corruption vont-ils plomber Barcelone?

Le Barça, qui affronte Manchester United en barrage retour de Ligue Europa (21h sur RMC Sport), cherche à confirmer son retour au plus haut niveau malgré le scandale dans lequel il est plongé depuis une semaine en Espagne.

Sur le terrain, ça va pour le FC Barcelone. La déception de l'élimination en Ligue des champions désormais passée, le club catalan peut se satisfaire de ses résultats en championnat. Sa première place avec huit points d'avance s'accompagne d'un bilan impressionnant: une seule défaite et sept buts encaissés seulement. Le 2-2 obtenu contre Manchester United, l'une des équipes européennes les plus redoutables du moment, laisse penser que le Barça est redevenue une équipe compétitive sur la scène continentale. Mais en coulisses, rien ne va ou presque.

Le climat autour du club est délétère, depuis les révélations sur les soupçons de corruption de l'ancien responsable de l'arbitrage espagnol Enríquez Negreira. La presse espagnole, depuis le 17 février, enchaîne les découvertes qui fragilisent de plus en plus le président Joan Laporta. À tel point que Javier Tebas, président de la ligue espagnole de football (LaLiga), a publiquement prévenu qu'une démission du dirigeant devait être envisagée s'il n'était pas en mesure de fournir des explications satisfaisantes.

"Je ne me suis jamais senti aidé"

"Tebas est en train de fomenter une campagne contre le Barça et ma personne. Il a fait tomber son masque. Il continue avec son obsession envers le Barça, avec sa phobie de notre club", a attaqué Joan Laporta lors de la présentation d'un nouveau dispositif sécuritaire anti-drones au Camp Nou. Sauf que Javier Tebas n'est pas seul. "La majorité des clubs de LaLiga ont exprimé leur profonde préoccupation quant à cette affaire, qu'ils considèrent être d'une gravité maximale", a écrit l'instance dirigeante, ajoutant que 40 des 42 clubs ont voté en faveur d'une communication conjointe pour souligner qu'ils "désavouent et rejettent les faits".

Ce que le média madrilène AS qualifie de "déluge médiatique le plus intense et le plus long" de l'histoire du Barça peut-il avoir des conséquences sur l'équipe? Avant le barrage retour de Ligue Europa contre Manchester United (jeudi 21h), le sujet n'a pourtant été que brièvement évoqué par le prisme d'une attaque pleine d'ironie de Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich. "J'ai du respect pour lui", a esquivé Xavi. "Toutes les opinions sont respectables. Mais je ne me suis jamais senti aidé, ni en Europe ni en Espagne. C'est certain", a assuré l'entraîneur catalan. "Si je voyais que l'on gagnait en trichant, je rentrerais à la maison", avait-il déjà déclaré quelques jours auparavant.

"L'équipe donne de la joie au peuple du Barça"

Forcément, depuis le début de ce "Barçagate", qui a priori ne concerne que l'Espagne et pas les compétitions de l'UEFA, les décisions arbitrales sont encore plus scrutées, commentées, ou même fantasmées. Jules Koundé, lui aussi présent face aux journalistes avant d'affronter les Red Devils, a été interrogé sur un penalty qui aurait pu être sifflé contre lui à l'aller. "C'était du 50-50 et l'arbitre a choisi de ne pas m'exclure. Les arbitres prennent leurs décisions", a simplement réagi le défenseur français.

Les joueurs et les membres du staff sont à l'heure actuelle plus que jamais les seuls à être en mesure de faire parler de football au Barça et non pas d'extra-sportif. "L'équipe donne de la joie au peuple du Barça, désorienté par le scandale de Negreira, augmenté par les haut-parleurs anti-Barça qui voient une occasion de changer le récit, observe Santi Nolla, directeur du journal catalan Mundo Deportivo. En attendant, les joueurs vont jouer à Old Trafford sans se soucier du bruit, aussi insupportable soit-il. Xavi sait comment les isoler et a construit une bonne unité capable de rivaliser dans n'importe quelle compétition".