Real Sociedad-Manchester United: l'improbable entrée en jeu d'Harry Maguire... comme avant-centre

Lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa ce jeudi, sur la pelouse du Real Sociedad, Manchester United a terminé la rencontre avec Harry Maguire en attaque. L'habituel défenseur anglais a été associé avec Cristiano Ronaldo en pointe. Un pari non-concluant pour l'équipe d'Erik ten Hag, qui malgré la victoire (1-0), n'a pas réussi à prendre la première place de la poule au club basque.

Décrié au cours des derniers mois pour ses performances en tant que défenseur, son poste de prédilection, Harry Maguire a découvert un nouveau rôle. Ce jeudi, lors du déplacement de Manchester United sur le terrain de la Real Sociedad dans un match comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue Europa, le joueur anglais est entré en fin de match (83e) en tant... qu'attaquant.

Grâce à Alejandro Garnacho, les Red Devils menaient 1-0 au moment de ce changement tactique. Manchester United se trouvait alors en deuxième position de son groupe, derrière le club basque à la différence de buts. "On avait besoin d'un but. Avec Cristiano Ronaldo et Harry Maguire, vous avez deux bons joueurs de tête et nous avons essayé d'être plus directs, a justifié Erik ten Hag après la rencontre. Je pense que nous avons réussi à entrer dans la surface plus rapidement."

Seulement trois ballons touchés par Maguire

"Je n'aurais jamais pensé voir Harry Maguire et Cristiano Ronaldo jouer ensemble en attaque à Manchester United", a résumé Robbie Savage, l'ancien joueur devenu consultant, au micro de BT Sport.

La scène n'a en tout cas pas amusé tout le monde, à l'image de Paul Scholes, légende du club: "La deuxième période a eu l’air complètement désordonnée, il n’y avait pas de plan, a critiqué de manière plus générale l’ancien milieu de terrain. La tactique, c’était de balancer devant pour récupérer des seconds ballons, mais pour moi c’était digne de la League One ou de la League Two (les troisièmes et quatrièmes divisions anglaises). C’était peut-être un petit manque de respect."

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'observateurs se sont amusés eux de cette association inédite entre Cristiano Ronaldo et Harry Maguire. Au final, le pari ne s'est pas avéré payant puisque Manchester United n'a pas réussi à inscrire ce deuxième but. Par conséquent, l'équipe d'Erik ten Hag devra passer par un barrage pour rejoindre les huitièmes de finale de Ligue Europa. Concernant Harry Maguire, il n'a touché que trois ballons et n'a pas eu l'opportunité de mettre en avant des qualités insoupçonnées de numéro 9.

Blessé à la cuisse ces dernières semaines, Maguire a participé ce jeudi à son huitième match de la saison, toutes compétitions confondues. Dimanche dernier, il avait été titularisé en défense centrale lors de la victoire en Premier League face à West Ham (1-0).

Trois rencontres sont encore au programme en Angleterre (deux de championnat, une en coupe) avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Reste à savoir si le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate pensera aussi à Harry Maguire pour jouer en tant que pivot en attaque.