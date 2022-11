Manchester United: Scholes se moque de la tactique "de quatrième division" de Ten Hag

La victoire de Manchester United face à la Real Sociedad (1-0), ce jeudi, n’a pas suffi à offrir la première place de leur groupe de Ligue Europa aux hommes d’Erik Ten Hag, qui a été moqué pour sa tactique par Paul Scholes, légende du club.

La victoire (1-0) de Manchester United ce jeudi face à la Real Sociedad gardera un goût amer. Pour chiper la première place de leur groupe de Ligue Europa à leurs adversaires du soir, les Red Devils devaient en effet impérativement l’emporter au moins par deux buts d’écart, ce qu’ils se sont montrés incapables de faire, ne dominant que stérilement la deuxième mi-temps. Jugée peu ambitieuse, la tactique d’Erik ten Hag a par conséquent été largement critiquée en Angleterre, notamment par Paul Scholes.

La légende de Manchester United n’a pas été tendre avec l’entraîneur néerlandais, au micro de BT Sport. "La deuxième période a eu l’air complètement désordonnée, il n’y avait pas de plan, a expliqué l’ancien milieu de terrain. La tactique, c’était de balancer devant pour récupérer des seconds ballons, mais pour moi c’était digne de la League One ou de la League Two (les troisièmes et quatrièmes divisions anglaises). C’était peut-être un petit manque de respect."

"Ils étaient complètement en contrôle"

Scholes a ensuite remis en question le positionnement tactique choisi par ten Hag. "Je ne suis pas sûr de ce qu’il essayait de faire, a-t-il expliqué. Ça a commencé avec la sortie de Victor Lindelof. Ils étaient complètement en contrôle avant ça. Puis Casemiro a reculé, quand Marcus Rashford a pris la place de Donny Van de Beek en n°10. Ce n’est pas sa position, il doit prendre la profondeur. C’est juste devenu un match de longs ballons ensuite. Et encore, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Mais en seconde période, c’était complètement désordonné."

Manchester United pourra tout de même retirer du positif de ce match : star en devenir outre-Manche, à seulement 18 ans, Alejandro Garnacho a inscrit le seul but de la rencontre, sur une passe décisive de son idole Cristiano Ronaldo. Il pourra avoir l’occasion de s’illustrer au prochain tour, puisque les Red Devils, malgré leur deuxième place, sont bien qualifiés pour les barrages de Ligue Europa.