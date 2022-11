Manchester United: le premier but du jeune Garnacho sur une passe de son idole Ronaldo

L'Argentin Alejandro Garnacho a ouvert le score pour Manchester United contre la Real Sociedad sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo, ce jeudi, pour la sixième journée de Ligue Europa. Un rêve éveillé pour le jeune attaquant.

"Je ne sais pas si c'est réel ou si je suis en train de rêver." Il y a une semaine, Alejandro Garnacho partageait son émotion sur les réseaux sociaux après avoir évolué aux côtés de son modèle, Cristiano Ronaldo, à l’occasion de la victoire de Manchester United face au Sheriff Tiraspol (3-0).

Du temps de jeu en Europe

Le rêve s’est prolongé ce jeudi soir pour le jeune attaquant argentin. Titulaire sur le terrain de la Real Sociedad, pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, c’est lui qui a ouvert le score sur un service de… Ronaldo. Joliment lancé dans la profondeur par le Portugais, il a conclu sans trembler d’un tir en force du gauche (17e). Son premier but pour les Red Devils à seulement 18 ans. Chaudement félicité par son idole, Garnacho s’est même amusé à reproduire la nouvelle célébration du quintuple Ballon d’or.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Elu meilleur joueur des U18 de Manchester United la saison dernière, Garnacho profite de cette campagne européenne pour gratter du temps de jeu, alors qu'Erik ten Hag ne l'a plus utilisé en Premier League depuis la 1ère journée. Il avait fait ses grands débuts en avril dernier contre Chelsea en championnat.

Fan de CR7, mais aussi de Lionel Messi, le natif de Madrid - qui a joué pour l'Espagne et l'Argentine en sélections de jeunes - devrait avoir d'autres occasions de se montrer dans les prochaines semaines. "Je suis content de lui, il a une meilleure attitude, avait expliqué Ten Hag il y a une semaine. Il a le talent pour maîtriser le ballon dans les zones réduites, dribbler et apporter des solutions. Il peut encore s'améliorer, notamment dans le contre-pressing et les transitions défensives."