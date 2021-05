Manchester United: les statistiques terribles de De Gea sur penalty

Malheureux mercredi soir, David De Gea a condamné Manchester United en ratant son penalty en finale de la Ligue Europa face à Villarreal. Mais surtout, le gardien espagnol n'était pas parvenu à sortir les onze penaltys tirés par les joueurs du sous-marin jaune. Une inefficacité sur tir au but qui dure depuis plus de six ans maintenant.

Cela fait six ans que ça dure et David De Gea ne parvient pas à trouver la clé. Depuis le dernier penalty qu'il a arrêté le 23 avril 2016 devant Romelu Lukaku, en FA Cup face à Everton, le gardien de Manchester United n'y arrive plus. Sur les cinq dernières années, le portier espagnol reste sur une terrible série de 25 penaltys encaissés, sans réussir à en détourner un seul.

L'incroyable séance de tirs au but de la finale de Ligue Europa qui s'est déroulée mercredi soir entre Villarreal et Manchester United est venue confirmer cette malédiction qui entoure De Gea. Le gardien des Red Devils n'a sorti aucune des onze tentatives des joueurs du sous-marin jaune.

Les antisèches et les déstabilisations n'ont pas aidé

De Gea a été pris à partie sur les réseaux sociaux pour son inefficacité, notamment car le gardien a tenté tout au long de la séance de déstabiliser les joueurs adverses. Mais aussi car le staff lui avait préparé quelques antisèches, subtilement placées dans la serviette qu'il utilisait juste avant de se rendre sur la ligne de but.

Rien n'y a fait et De Gea reste désormais sur 36 penaltys encaissés en club et en sélection, en comptant les onze de la finale de Ligue Europa. Une série interminable qui a empêché l'Espagnol et Manchester United de remporter une deuxième Ligue Europa après celle de 2017. Pire, De Gea a condamné les siens en ratant son tir au but arrêté par Gero Rulli.