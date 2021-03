Manchester United-Milan, les compos: Martial titulaire, Rashford absent

Manchester United accueille ce jeudi l’AC Milan à Old Trafford en huitième de finale aller de la Ligue Europa (18h55 sur RMC Story et RMC Sport 1). Anthony Martial est titulaire pour ce choc.

C’est un choc aux allures de Ligue des champions. Avec d’un côté le deuxième de Premier League et de l’autre le deuxième de Serie A. Deux formations habituées à côtoyer les sommets européens et suffisamment armées cette année pour décrocher le titre en mai prochain. En forme, Manchester United accueille ce jeudi l’AC Milan en huitième de finale aller de la Ligue Europa (18h55 sur RMC Story et RMC Sport 1).

Les Italiens se déplacent à Old Trafford sans leur machine à marquer Zlatan Ibrahimovic, blessé. Théo Hernandez, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic, Mario Mandzukic et Ismaël Bennacer sont également absents.

>>> le live-texte du multiplex de 18h55

Martial et Leão titulaires

Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjaer est privé de David De Gea, Juan Mata, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Edinson Cavani mais également de Marcus Rashford. Auteur de 18 buts cette saison toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais est touché à une cheville. Pour faire la différence à domicile, les Red Devils compteront sur Anthony Martial, Daniel James, Mason Greenwood et surtout Bruno Fernandes, le chef d’orchestre de cette équipe, capable de faire la différence à tout moment. En l’absence de De Gea, devenu papa, c’est Dean Henderson qui prendra place dans les buts.

>> La Ligue Europa est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

Stefano Pioli, lui, a décidé de titulariser au milieu l'ancien Auxerrois et Monégasque, Soualiho Meïté, arrivé cet hiver en provenance du Torino. Rafael Leão animera l'attaque avec Brahim Diaz et Alexis Saelemaekers à ses côtés.

La composition de Manchester United : Henderson - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles - Matic, McTominay - Greenwood, Bruno Fernandes, James - Martial

La composition de l'AC Milan : Donnarumma - Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot - Krunic, Meïté, Kessié - Saelemaekers, Leão, Diaz