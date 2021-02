Mercato: Tuchel a tenté de recruter Bruno Fernandes au PSG

Désormais en poste à Chelsea, Thomas Tuchel a fait l'éloge de Bruno Fernandes en marge du duel entre les Blues et Manchester United ce dimanche (17h30, sur RMC Sport 1). L'entraîneur allemand a même expliqué avoir essayé de le recruter lorsqu'il dirigeait encore le PSG.

Décidément le PSG de Thomas Tuchel a tenté plsuieurs gros coups ces dernières années, sans rencontrer beaucoup de succès. Après avoir fait état de l'intérêt du club francilien pour Luis Suarez, l'entraîneur allemand a assuré avoir tenté sa chance pour Bruno Fernandes. Une déclaration qui tombe juste avant le duel entre Chelsea et Manchester United (ce dimanche dès 17h30 sur RMC Sport 1).

"Avec mon premier directeur sportif à Paris, Antero Henrique, un Portugais, et il le connaissait très bien, nous nous sommes battus pour avoir un lien avec lui et l’amener dans notre équipe, a estimé le coach des Blues face à la presse britannique. Je me suis renseigné sur lui plus en détail, donc nous avons regardé de plus en plus de ses matchs. Nous l’avons suivi et essayé d’être en contact avec lui pour y arriver."

Tuchel: "Nous avons essayé mais il est allé dans une autre direction"

Recruté par Manchester United en janvier 2020, Bruno Fernandes a brillé depuis ses débuts chez les Red Devils. Cette saison l'international portugais aux 23 sélections a inscrit 22 buts et délivré 13 passes décisives en 38 appairitons toutes compétitions confondues. Surtout, il est devenu le véritable dépositaire du jeu des Mancuniens. De quoi faire naître quelques regrets chez Thomas Tuchel.

"Évidemment, il a décidé [de signer pour Man Utd] et je n’ai jamais été personnellement en contact avec lui, a encore indiqué l'entraîneur de Chelsea. Mais nous avons essayé et il est allé dans une autre direction. C’est mauvais pour nous de devoir jouer contre lui."

Cinquième de Premier League avant ce choc à Stamford Bridge, Chelsea espère l'emporter pour réintégrer le Top 4 du classement de West Ham. Mais pour cela, il faudra être capable de museler Bruno Fernandes.

Le Portugais, lui, tentera de guider les Red Devils vers un succès capital dans la course au titre. Si Manchester United ne veut pas être définitivement décroché par City en tête du championnat, il faut signer une grosse performance sur le terrain des Blues.