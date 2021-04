Manchester United-Roma: "Je me sens beaucoup mieux", se réjouit Pogba

Paul Pogba a exprimé sa satisfaction au micro de RMC Sport, après la large victoire 6-2 de Manchester United face à l'AS Roma en demi-finale aller de Ligue Europa.

Au micro de RMC Sport, Paul Pogba était tout sourire. L'international français a frappé un grand coup avec Manchester United, en corrigeant 6-2 l'AS Rome en demi-finale aller de Ligue Europa. "Dieu m'a donné la force, aujourd'hui", a d'abord commenté le champion du monde, qui respecte le jeûne du ramadan.

"Je me sens beaucoup mieux depuis quelque temps. J'ai la confiance des joueurs, du staff. Je commence à m'habituer à cette position de 8 excentré. Je m'entends bien avec Luke [Shaw] et Fred derrière. Il faut continuer comme ça", a également déclaré Paul Pogba, content d'avoir vu l'équipe être "plus tranchante" en seconde période (la Roma menait 2-1 à la pause).

Dithyrambique à l'égard de Cavani

Interrogé sur la prestation d'Edinson Cavani, auteur d'un doublé, Paul Pogba n'a pas tari d'éloges: "C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça dans son équipe. Des tueurs devant le but, des gens qui vont se créer des occasions et qui vont les mettre. Il y a aussi son travail défensif, son pressing, qui est énorme et que peu de personnes voient".

Mais pas question de fanfaronner. Même si la qualification semble acquise, celui qui a marqué à la 75e minute a tenu à garder la tête froide: "Il reste encore un match. On ne sait jamais, on n'est pas encore arrivés. On ne veut pas seulement passer en finale, mais gagner le tournoi".