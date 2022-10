Manchester United: "C'est un désastre", un livre raconte les coulisses du retour de Ronaldo

Dans un livre à paraître mardi 1er novembre et écrit par deux journalistes du Wall Steet Journal, les coulisses du retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United sont décrites comme un "désastre".

Si une éclaircie a été aperçue jeudi en Ligue Europa contre le Sheriff Tiraspol (3-0) - match lors duquel il a été buteur - la relation entre Cristiano Ronaldo et Manchester United demeure très fragile. L'épisode de sa non-entrée en jeu face à Tottenham et de son départ anticipé d'Old Trafford n'est pas si lointain, même si le Portugais a, depuis, été réintégré par son entraîneur Erik ten Hag. Mais il y a fort à parier que les rapports entre le club et son quintuple Ballon d'or pourraient, dans les prochains jours, se complexifier à nouveau.

"C'est un désastre", Ronaldo descend Rangnick

Dans un livre en anglais à paraître mardi 1er novembre, intitulé en français "Messi vs Ronaldo : une rivalité, deux génies, et l'ère qui a reconstruit le jeu mondial" et écrit par deux journalistes du Wall Street Journal, des propos peu reluisants de CR7 envers son club sont rapportés. Sous l'intérim de Ralf Rangnick, Ronaldo aurait qualifié de "désastre" la situation de United à un cadre lors d'un événement organisé par la Fifa au Royaume-Uni, selon The Sun qui a pu consulter l'ouvrage.

United n'a "pas évolué" depuis 2009 pour CR7

Le Portugais aurait également été frustré du manque d'investissements réalisé à Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils, lui faisant dire que le club n'a "pas évolué" depuis son départ pour le Real Madrid en 2009. Sans parler du manque d'engagement de la part de ses coéquipiers pour rester au top de leur forme physique, contrairement à lui.

Nul doute que ces révélations devraient refaire naître la controverse autour du joueur de 37 ans, qui n'a été titulaire qu'à deux reprises depuis le début de la saison en Premier League sous ten Hag. Le livre rapporte également qu'une ancienne légende de United, Rio Ferdinand, l'aurait appelé à trois heures du matin pour le persuader de ne pas signer avec les rivaux de Manchester City lorsqu'il hésitait entre les deux clubs.