PSG-Juventus: Dans les coulisses d’une première réussie au Parc des Princes

Le PSG new look, version Campos-Galtier, débutait mardi soir sa campagne de Ligue des champions face à la Juventus Turin. Victoire 2-1 où Paris a d'abord brillé avant de trembler.

L’ambiance des grands soirs

Le spectacle pyrotechnique du virage Auteuil laissait présager une grande soirée. Lorsque l’hymne de la Ligue des champions retentit, les fans et les vingt-deux acteurs ont les yeux tournés vers la tribune rougie par les fumigènes. Ce spectacle devrait être sanctionné par L’UEFA mais beaucoup garderont ces images en mémoire. Sur le terrain, Paris a passé ce premier test avec succès.

Première victoire contre la Juventus en coupe d’Europe. Forcément, dans la tribune officielle, les visages des Parisiens étaient souriants, heureux de commencer cette campagne de la sorte. En revanche, le président de la Juventus Andrea Agnelli n’avait pas la tête des bons jours. "Il semblait ailleurs, comme un agneau perdu", nous raconte un témoin présent à quelques rangées de l’Italien. Nasser al-Khelaïfi lui est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire à la fin du match. Une première victoire qu’il faut confirmer. « Il faut continuer comme ça » a dit en substance le boss du PSG.

Neymar et Mbappé ont reparlé de l'aciton de la 51e en détente

Sur le terrain, un homme s’est mis en évidence et c’est bien sûr Kylian Mbappé. Un doublé sur ses deux premières vraies situations. Le numéro 7 du PSG, "difficile à arrêter" dixit Massimiliano Allegri, a confirmé sa passion pour cette compétition. Il a marqué son 34e et son 35e but en Ligue des champions. L’attaquant des Bleus à même tenté le triplé à la 51e minute. Bien lancé dans la profondeur par Lionel Messi, il a préféré tirer en force alors que Neymar était seul au second poteau. Tout le stade l’a vu. D'un regard mi-incrédule, mi-énervé, le Brésilien a montré sa frustration sans en rajouter. Cherchant du regard son coéquipier pour trouver un début d’explication. Mbappé lui a répondu quelques secondes plus tard, avec les mains, pour lui dire qu’il ne l’avait pas vu. Christophe Galtier a été questionné sur ce sujet en conférence de presse : "Je ne sais pas si Kylian voit Ney. Je n’ai pas le bon angle. Evidemment que ce but aurait été synonyme de soulagement. Mais on démarre bien cette compétition."

Après le match, le coach reverra les images pour se rendre compte de l’évidence mais sans accabler le double buteur du soir. Neymar et Kylian Mbappé en ont reparlé de manière détendu. Pas de polémique. Le français ne repart pas avec le ballon mais avec le trophée du meilleur joueur du match.

Galtier, tendu, solde l'affaire du char à voile

Ce n'est pas la seule polémique qu'il avait à éteindre. Car Christophe Galtier a du faire toute la journée avec la fameuse affaire du "char à voile", le mode de locomotion qu'il avait utilisé pour ironiser sur les transports pas vraiment écolo du PSG. Une boutade qui n'était aps bien passé dans l'opinion et le monde politique puisque les réactions ont plu toute la journée, jusqu'à la Première ministre dans l'après-midi. Pas l'idéal pour préparer un match qui pouvait conditionner la suite de l'aventure parisienne de Galtier, qui avait encore à prouver à ce niveau, lui qui n'avait jamais gagné en Ligue des champions.

Dans les hautes sphères du PSG, on attendait que l’ancien entraineur de Lille réagisse après sa boulette qui avait passablement agacé. Avant le match, des discussions se sont tenues pour savoir quel était le meilleur moment pour s’exprimer sur ce sujet. Christophe Galtier décide finalement d’en parler après la rencontre. "C’était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Croyez-moi, je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète", explique-t-il en préambule de la conférence de presse d'avant-match, avant même que la première question lui soit posée.

C’est la première erreur de communication de celui qui est d'habitude très habile devant les médias. Même s’il est apparu un peu tendu avant la rencontre d’après un proche du vestiaire. Il a reçu le soutien de Luis Campos. Les deux hommes ont ostensiblement échangé avant le match, lors de la reconnaissance pelouse. LIls sont ensuite tombés dans les bras l'un de l'autre au coup de sifflet final. Ça y est, Christophe Galtier a remporté son premier match dans la plus belle des compétitions européennes.