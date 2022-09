Bientôt un projet de loi "PSG" au Sénat après la polémique du char à voile?

Le groupe écologiste présent au Sénat envisage de proposer une loi nommée "PSG" afin de réguler l’utilisation des avions privés en France et de privilégier les déplacements en train. Une position réaffirmée après la polémique de Christophe Galtier et Kylian Mbappé sur les trajets en char à voile.

A l’heure où le président de la République Emmanuel Macron appelle les Français à réduire leur consommation d’énergie, le Paris Saint-Germain a déclenché un tollé. Auteur d’une plaisanterie maladroite lundi face à la presse, Christophe Galtier a suscité la polémique autour des déplacements en char à voile plutôt qu’en avion. La légèreté du technicien francilien et de Kylian Mbappé ont agacé au sein du club et surtout auprès de la classe politique française.

L’entraîneur parisien a eu beau faire son mea culpa après le succès du PSG face à la Juventus (2-1) en Ligue des champions, le mal semble déjà fait. Ou plutôt la prise de conscience. Profitant de l’emballement médiatique autour de la question environnementale, le groupe écologiste au Sénat envisage de proposer une loi "PSG" pour encadrer l’usage des avions privé en France.

Gontard: "Encore du boulot dans la prise de conscience"

Cheval de bataille du groupe dirigé par Guillaume Gontard depuis plusieurs mois, la question des jets privés est revenue sur le devant de la scène politico-médiatique cette semaine. Le Sénateur de l’Isère espère une vraie prise de conscience et a confirmé plancher sur un projet de loi.

"C’est affligeant. On aurait pu penser que Kylian Mbappé donnerait l’exemple afin de changer nos habitudes pour lutter contre le réchauffement climatique, a estimé le patron des écologistes au palais du Luxembourg dans des propos relayés par Public Sénat. On a encore du boulot dans la prise de conscience. Nous allons avoir besoin de politique publique forte et des propositions contraignantes."

En juin dernier, les sénateurs écologistes avaient défendu un amendement au projet de loi climat visant à interdire les vols de jets privés lors des pénuries de carburant ou si le seuil de pollution était dépassé.

"On envisage également de déposer une proposition de loi 'PSG' pour interdire les jets quand il existe une solution ferrée à moins de 2h30, a enchaîné Guillaume Gontard. C’est une solution simple et de bon sens."

Le PSG cherche à améliorer les choses

Après avoir été interpellé par l’un des principaux dirigeants de la SNCF, le PSG a confirmé travaillé sur des moyens de réduire son empreinte carbone avec des déplacements en train. Si un tel moyen de locomotion suscite des contraintes réelles pour le club francilien, cela semble plus que nécessaire pour la planète.

"La polémique sur les voyages en avion? Le club est en train de discuter, laissons faire ceux qui s'en occupent, a tranché le Brésilien Marquinhos en marge de la victoire contre la Juventus. Nous on n'a pas de souci, si c'est pour le bien de l'écologie, on a déjà pris le train, au Japon, en sélection aussi. Si c'est mieux pour la planète, on va le faire."