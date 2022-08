Mercato: Blas explique son choix de rester à Nantes

Dans la foulée de la victoire de son équipe contre Toulouse (3-1), le milieu de terrain offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, donne les raisons de son choix de rester au club, en dépit d'envies de départ bien réelles.

Ludovic Blas sort du silence. Alors que son départ du FC Nantes n’est plus d’actualité, le milieu de terrain revient sur le feuilleton qui a marqué les dernières de mercato du côté de la Jaunelière, où il était annoncé partant avant de finalement rester au club. "J’avais un bon de sortie dans un premier temps, reconnaît-il en après-match, à l’issue de la victoire des Canaris sur le TFC (3-1). Après, il s’est passé certaines choses avec le LOSC. Ils ont discuté avec les présidents et je crois qu’il y avait un accord. C’était assez compliqué".

"J’ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit mais ça m’a aidé pour jouer aujourd’hui"

"C’est compliqué cette situation, de se dire ce qu’on fait, poursuit Blas, qui a disputé la seconde période ce dimanche. Est-ce que je vais rester ici, est-ce que je vais partir? De toute façon, les chefs sont les présidents, ce sont eux qui décident. Être dans l’incompréhension comme ça, c’était trop pour moi. J’ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit mais ça m’a aidé pour jouer aujourd’hui".

Courtisé par Lille, le joueur ne voulait initialement pas disputer la rencontre contre Toulouse ce dimanche, avant de revenir sur sa décision une fois que son avenir s’est inscrit autour du FC Nantes. "Je n’ai pas envie qu’on se dise que je reste parce qu’on me propose quelque chose, ajoute-t-il. Je suis là parce que j’en ai envie. J’ai eu des discussions. Ça m’est arrivé pendant le mercato de me dire que j’ai envie de partir. C’est ce qu’il s’est passé et c’est ce qu’on a dit un peu partout".

"Ici on est bien, il y a la Coupe d’Europe"

Lié jusqu’en 2024, Ludovic Blas ne sait pas encore s’il sera prochainement prolongé. "Il me reste deux ans de contrat, je suis assez large pour le coup, explique-t-il. Dans ma tête, je vais continuer l’aventure au FC Nantes comme ça. Après, j’aurais des discussions. Peut-être que je vais prolonger, je ne sais pas du tout, je parle sur l’instant présent. Je pense qu’on va se parler dans la semaine. Le plus important, ce n’est pas la prolongation c’est que je sois là cette année".

L’ex-international U20 apprend ensuite que son choix a notamment été motivé par la perspective de jouer la Ligue Europa cette saison. "J’avais besoin de réponse pour continuer l’aventure, tout simplement, pour savoir si le président voulait me laisser partir ou s’il voulait que je reste ici, insiste-t-il. Dans tous les cas, j’allais être content. On ne va pas se mentir, ici on est bien, il y a la Coupe d’Europe. Il fallait juste me dire oui ou non. Je ne voulais pas rester comme ça, dans l’incertitude. Il m’a dit non, on a discuté, il m’a dit pourquoi. Maintenant, c’est carré et je vais rester ici pour l’Europe".