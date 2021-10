OL-Brondby: sept supporters interpellés après des incidents

La rencontre de Ligue Europa entre l’OL et Brondy (3-0), ce jeudi soir, a donné lieu à plusieurs interpellations de supporters pour des jets de projectiles, notamment. Une bagarre a aussi éclaté dans les rues à l’issue de la rencontre.

La soirée de Ligue Europa a été marquée par de nombreux débordements dans plusieurs stades, ce jeudi. La rencontre entre l’OM et Galatasaray (0-0) a été interrompue, tout comme celle entre Anvers et Francfort (0-1) après le jet d’un pétard sur le gardien allemand Kevin Trapp. Le match entre l’OL et Brondby (3-0) a aussi été marqué par des débordements entre supporters. S’il est allé son terme sans aucune interruption, il a tout de même donné lieu à des échanges houleux.

Sept interpellations avant, pendant et après le match

Des projectiles ont été lancés entre supporters lyonnais et danois. Des sources policières de BFMTV dénombrent au total sept interpellations. Cela a commencé avant le match avec un supporter lyonnais. Cinq autres personnes ont été arrêtées durant la rencontre: quatre côté OL (trois pour jets de bouteille, un pour dégradation) et un côté danois. Les heurts se sont poursuivis à l’issue de la rencontre, loin du stade. Une courte bagarre a éclaté dans le centre de la ville rhodanienne provoquant l’interpellation d’une personne, côté lyonnais.

Sur le terrain, les hommes de Peter Bosz ont fait la différence en deuxième période avec un doublé de Karl Toko-Ekambi (64e, 71e), puis un but de Houssem Aouar (86e). Ils enchaînent un deuxième succès de rang dans la compétition après celui conquis sur le terrain des Glasgow Rangers (0-2) en ouverture.

"Beaucoup de choses m'ont plu ce soir, a confié l’entraîneur à l’issue du match. Nous avons joué une fois de plus ensemble. Depuis le début du match même si nous n'avons pas marqué en première période malgré de bonnes occasions. J'avais de bonnes sensations à la mi-temps pour que nous marquions en seconde période. Mais il fallait marquer. Finir premier du groupe est très important. Nous avons bien démarré, c'est vrai et il y a encore quatre matchs à jouer. Le prochain contre le Sparta Prague sera le plus important."