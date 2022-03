OL-Porto: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le 8e retour de Ligue Europa

Vainqueur 1-0 au match aller, l’OL reçoit Porto, ce jeudi (21h) en huitième de finale retour de la Ligue Europa avec l’ambition de conserver son avantage pour poursuivre l’aventure dans une compétition où le club se sent à l’aise.

Quel visage présentera l’Olympique Lyonnais ce jeudi au Groupama Stadium? Vainqueurs très convaincant sur le terrain de Porto (1-0) il y a une semaine en huitième de finale aller de la Ligue Europa, les Lyonnais ont lourdement chuté face à Rennes (2-4) trois jours plus tard à domicile en Ligue 1. Ils retrouvent les Portugais pour valider leur billet pour le tour suivant à partir de 21h, devant leurs supporters.



Le match sera diffusé sur W9 et Canal+ Sport. Il sera également à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site où vous pourrez aussi retrouver le résumé à l'issue du match.

En difficulté en championnat, 10es à neuf points du podium, les hommes de Peter Bosz brillent davantage sur la scène européenne où ils sont toujours invaincus cette saison (six victoires, un nul). "Je ne veux pas me référer à ce qui s'est passé dimanche contre Rennes même si on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, a confié l’entraîneur, jeudi, en conférence de presse. Je regarde notre match à Porto, un très bon adversaire, où nous avons affronté une très bonne équipe. Cela nous donne confiance en nos moyens et je ne doute absolument pas."

Le technicien compte sur le soutien bouillant de ses supporters. "A la différence de l'aller, ils seront, je l'espère, nombreux et tous derrière nous, confie-t-il. Cela peut faire une grande différence en Coupe d'Europe", a poursuivi Peter Bosz qui reconnaît la grande irrégularité de son équipe, "capable de livrer de très bons matchs en championnat, mais aussi des mauvais".

"C'est un fait, nous manquons de stabilité. Depuis la trêve notre équipe a évolué positivement même si nous ne l'avons pas affiché contre Rennes alors que notre parcours en Ligue Europa a été parfait jusqu'à présent", a reconnu l'entraîneur qui pense encore que "l'OL peut se qualifier pour une coupe d'Europe par le championnat", malgré sa 10e place actuelle.