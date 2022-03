OL: le message mobilisateur d'Aulas après la claque contre Rennes

Au lendemain de la grosse déconvenue de l’OL contre le Stade Rennais en Ligue 1 (4-2, 28e journée), Jean-Michel Aulas a pris la parole sur Twitter. Le président lyonnais rappelle que tout reste possible en championnat pour les hommes de Peter Bosz, tout en soulignant les bonnes performances de l’équipe féminine et des jeunes.

Jean-Michel Aulas veut commencer la semaine en envoyant de bonnes ondes sur son réseau social préféré. Ce lundi, au lendemain de la défaite de l’OL contre le Stade Rennais au Groupama Stadium (4-2, 28e journée de Ligue 1), le président rhodanien a publié un message mobilisateur sur Twitter.

"Jeudi, on va se projeter en quart de finale de l’UEFA (Lyon accueille Porto en 8e de finale retour d’Europa League après sa victoire 1-0 à l’aller, ndrl). On sait faire et tout redevient possible en championnat car il reste 33 points (30 en réalité) à prendre avec, pour nos adversaires, de très gros matchs aussi", estime Aulas. Ce lundi, après 28 journées, les hommes de Peter Bosz pointent à la 10e place du championnat, à neuf points du podium et six de la 5e place.

Les féminines lâchent leurs premiers points de la saison contre Saint-Etienne

Comme il le fait très régulièrement, Aulas souligne également les bonnes performances des féminines et des jeunes. "Qualifié en Gambardella, les féminines sont toujours premières", insiste le boss de l’OL. Après leur victoire 2-0 contre Strasbourg ce week-end, les jeunes lyonnais sont en effet qualifiés pour les demi-finales de Gambardella, où ils affronteront Troyes le 10 avril prochain.

Les coéquipieres de Wendie Renard, de leur côté, occupent toujours la tête de la D1 féminine avec trois points d’avance sur le PSG, même si elles ont lâché leurs premiers points de la saison en championnat contre l’AS Saint-Etienne - lanterne rouge - ce week-end (1-1).