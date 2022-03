OL: que vaut West Ham, l'adversaire de Lyon en quart de finale de la Ligue Europa?

West Ham, 6e de Premier League et tombeur du Séville FC, affrontera l'OL en quarts de finale de la Ligue Europa. Les Hammers, qui réalisent une deuxième partie de saison mitigée, se distiguent par un jeu physique.

C'est un tirage peu évident. L'Olympique Lyonnais a hérité de West Ham pour les quarts de finale de la Ligue Europa, lors du tirage au sort effectué vendredi. Les matchs auront lieu les 7 et 14 avril.

· Quels sont les résultats de West Ham?

Après 29 journées de Premier League, West Ham pointe à la 6e place, à deux points de Manchester United, 5e. Le rêve d'une première qualification historique en Ligue des champions n'est pas impossible: la 4e place n'est qu'à trois points. Mais son occupant, Arsenal, compte deux matchs de retard.

Entraîné par l'Écossais David Moyes, le club de l'est du Grand Londres avait réalisé un excellent début de saison avec seulement deux défaites jusqu'en novembre toutes compétitions confondues. Des victoires ont été obtenues contre les deux Manchester en Coupe de la ligue anglaise, mais aussi contre Tottenham (1-0) et Liverpool (3-2) à domicile en championnat. Mais les résultats se sont gâtés par la suite. Depuis fin novembre, 11 défaites ont été concédées en 26 matchs.

Pour arriver en quarts de Ligue Europa, West Ham est sorti premier de son groupe qui comportait le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk, avant de renverser le Séville FC en huitièmes de finale. Le club espagnole s'était imposé 1-0 sur son terrain à l'aller, mais a concédé une défaite 2-0 au retour.

· Quels sont les forces et faibleses de West Ham?

Parmi les quarts de finaliste de la Ligue Europa, West Ham est l'équipe qui presse le moins. Elle est aussi celle qui encaisse le moins de buts par match (seulement quatre en huit matchs).

"C'est une meilleure équipe que les Rangers (qui a affronté l'OL en poules, ndlr)", observe Julien Laurens, correspondant en Angleterre pour RMC Sport. "C'est une équipe très physique", ajoute-t-il, insistant sur la "force" imposée dans l'entrejeu. Son point faible? Le secteur offensif. "Il manque peut-être un peu de poids dans la surface. Ça manque d'un vrai buteur. Sinon, c'est très solide".

Lors du match retour contre Séville, West Ham a été légèrement dominé dans la possession (48%-52%). Le club a néanmoins su se procurer bien plus d'opportunités (52 phases offensives contre 29, selon l'UEFA). Elle a aussi été bien meilleure à la récupération (51 ballons contre 36).

· Quels sont les joueurs à surveiller?

Auteur de huit buts en championnat, un en C3 et un en FA Cup, Michail Antonio est l'attaquant principal de West Ham. Le Jamaïcain de 31 ans compte également dix passes décisives, ce qui lui permet d'être le premier joueur des Hammers depuis Dimitri Payet (2015-2016) à faire le double-double statistique. "Il a eu de très bonnes périodes cette saison, puis il s'est un peu essoufflé et il s'est blessé. C'est un joueur très physique, très costaud. (...) Il est le seul attaquant depuis le départ de Sébastien Haller. Beaucoup de choses reposent sur lui, il y avait de la pression. Sa saison est en demi-teinte", constate Julien Laurens. Antonio n'a plus marqué en PL depuis le 1er janvier.

Au milieu, il y a la star de l'équipe: Declan Rice. "C'est un des meilleurs milieux de terrain de Premier League et d'Europe", estime le spécialiste du football anglais. Il ne serait pas surprenant que cet international anglais de 23 ans quitte le club cet été, en cas de non-qualification en Ligue des champions. Son nom est régulièrement associé aux grandes écuries du championnat.

En outre, les attaquants lyonnais feront sans doute face à Alphonse Areola. L'ancien gardien du Paris Saint-Germain n'est pas titulaire en championnat, mais c'est lui qui opère dans les matchs de coupe. Comme pour confirmer les dires de Didier Deschamps, qui s'est exprimé à son sujet pour justifier sa dernière convocation en équipe de France, le champion du monde 2018 a réalisé un très bon match face à Séville, avec notamment une superbe parade. Il n'est pas le seul Français de cette équipe, qui compte également Kurt Zouma.

L'équipe alignée contre Séville: Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Rice, Soucek - Fornals, Lanzini (suspendu pour le match aller contre l'OL), Benrahma - Antonio.