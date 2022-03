OL: West Ham puis le Barça en Ligue Europa? "Difficile de faire pire", selon Ponsot

Vincent Ponsot, le directeur du football de l'OL, a réagi ce vendredi pour RMC Sport au tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue Europa. Le dirigeant rhodanien - qui a envoyé un message de soutien à Peter Bosz - ne manque pas d'ambition malgré un choc contre West Ham puis une éventuelle affiche face au Barça.

Solide contre Porto (1-0, 1-1) au tour précédent, l'OL va encore devoir se surpasser lors des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue Europa. Le tirage au sort de la C4, ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) a réservé un parcours aussi spectaculaire que difficile au club rhodanien. Les Gones de Peter Bosz joueront leur place dans le dernier carré face aux Anglais de West Ham les 7 et 14 avril prochain. Invité à réagir au micro de RMC Sport, Vincent Ponsot se méfie des Londoniens.

"C'est un gros morceau. Sixième de Premier League cette saison et déjà sixième la saison passée à deux points de Chelsea. Gros morceau et gros parcours parce que derrière c'est le vainqueur de Francfort-Barcelone, a lancé le directeur du football après le tirage. C'est une compétition qui est relevée, on le voit avec toutes les équipes reversées de la Ligue des champions qui ont été éliminées de la Ligue Europa. On l'a dit au départ, on jouera notre chance jusqu'au bout. On est déjà très content d'être là et je félicite l'équipe qui, jeudi soir, a livré un gros match contre Porto et s'est qualifiée. Son capitaine en particulier. Je tiens à remercier notre public aussi car on a retrouvé de l'ambiance au Groupama Stadium et on accueillera West Ham de la même manière avec notre public."

Une potentielle demi-finale contre le Barça ?

Au-delà de la double confrontation à venir face à West Ham, l'OL a également appris le nom de son possible adversaire en cas de qualification. Si les coéquipiers de Lucas Paqueta l'emportent contre les Londoniens, ils retrouveront le vainqueur du quart entre Francfort et le Barça. Après Porto, cela donne un parcours digne de la Ligue des champions pour le dernier représentant de la Ligue 1 en C3.

"Avec la réforme de l’UEFA, la Ligue Europa a vu de nombreuses équipes reversées de la Ligue des champions être éliminées. On n'a que des équipes avec un profil Ligue des champions, c’est la réussite de l’UEFA, a encore estimé Vincent Ponsot. L’ambition on l’affiche depuis le début, et on savait qu’on aurait de gros adversaires. C’est vrai que là, le parcours potentiel avec West Ham puis potentiellement le Barça en demi-finale, qui devra battre Francfort, c’était difficile de faire pire. On jouera crânement notre chance."

Bosz? "On adhère totalement à ses principes"

Mal en point en Ligue 1 avec une décevante dixième place à 9 points du podium, l'OL espère encore se reprendre et arracher un billet pour l'Europe. Mais avec dix matchs à jouer en championnat, l'horizon des Lyonnais s'est assombri. Qu'importe, selon Vincent Ponsot, tout le monde y croit encore au sein du club. Un bon parcours en Ligue Europa contribuerait aussi à entretenir cette belle dynamique.

"L'Europe cela fait partie de la culture du club. C’est notre onzième quart de finale européen, le huitième en 20 ans. Je ne suis pas sûr qu’un autre club français en ait fait autant. Cela fait partie de l'ADN du club. Il n'y a pas de séparation entre les deux compétitions, a finalement assuré le directeur du football à Lyon. C’est vrai qu’on a pris du retard en championnat mais pour nous, contrairement à ce que tout le monde dit, ce n'est pas fini. On est aussi dans une période de transition avec nouveau coach étranger et on adhère totalement à ses principes. Il faut laisser le temps aux choses. Mais l’ambition on l’a, on joue toutes les compétitions à fond. Dimanche c’est le championnat à Reims. Les joueurs auront à cœur de montrer que la place actuelle n'est pas notre place."