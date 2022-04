OL-West Ham: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le quart retour de Ligue Europa

L'OL affronte West Ham ce jeudi lors du quart de finale retour de Ligue Europa devant son public du Groupama Stadium. Après le nul arraché à Londres (1-1), les Gones de Peter Bosz visent un billet pour le dernier carré continental dans un duel qui risque de donner le ton à leur fin de saison.

Pas au mieux mais toujours à la course pour une qualification européenne via la Ligue 1, l'OL dispose d'une occasion unique d'accrocher son billet pour pour la prochaine Ligue des champions. Pour rejoindre le gratin du football continental, la donne est simple: il faut remporter la Ligue Europa.

Plus facile à dire qu'à faire pour des Gones qui doivent l'emporter ce jeudi face à West Ham afin de rejoindre les demi-finales. Accrochés lors du match aller à Londres (1-1) malgré une supériorité numétique pendant la seconde période, les protégés de Peter Bosz jouent une partie de leur saison ce jeudi soir. Une affoche à suivre dès 21h lors d'un quart de finale retour à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

>> OL-West Ham, l'avant-match en direct

Lyon privé de plusieurs cadres

A l'heure de lancer le sprint final en Ligue 1, le club rhodanien accuse cinq longueurs de retard sur le top 5 à sept journées de la fin de la saison, l'OL espère donner vie à la vision de Jean-Michel Aulas qui rêve d'un sacre continental.

>> Le meilleur de la Ligue Europa et le duel OL-West Ham, c'est sur RMC Sport

Malheureusement pour Lyon, le dernier match de championnat contre Strasbourg (1-1) a laissé des traces. Le gardien Anthony Lopes et le Brésilien Lucas Paqueta ne joueront pas face aux Hammes de David Moyes. Plusieurs autres joueurs comme Houssem Aouar et Tanguy Ndombele n'étaient pas non plus à 100% ces derniers jours.

Au rayon des bonnes nouvelles, Karl Toko-Ekambi va bien retrouver sa place dans le onze de départ après être resté sur le banc au match aller. Grâce à son buteur camerounais, meilleur réalisateur de la compétition avec 6 buts, l'OL rêve de poursuive son épopée et d'offrir une quatrième demi-finale européenne en douze ans à ses supporters.

Le programme TV du jour en Ligue Europa et Conference League

Atalanta Bergame-Leipzig (1-1 à l'aller) en Ligue Europa dès 18h45 sur RMC Sport 1

PSV Eindhoven-Leicester (0-0 à l'aller) en Conference League dès 18h45 sur RMC Sport 2 et la chaîne Twitch RMC Sport

OL-West Ham (1-1 à l'aller) en Ligue Europa dès 21h sur RMC Sport 1

Barcelone-Francfort (1-1 à l'aller) en Ligue Europa dès 21h sur RMC Sport 2

Le multizone Ligue Europa et Conference League dès 21h sur RMC Sport 3

Rangers-Braga (0-1 à l'aller) en Ligue Europa dès 21h sur RMC Sport 4 et la chaîne Twitch RMC Sport

AS Rome-Bodo/Glimt (1-2 à l'aller) en Conference League dès 21h sur RMC Sport Live 5

Slavia Prague-Feyenoord (3-3 à l'aller) en Conference League dès 21h sur RMC Sport Live 6

PAOK-OM (1-2 à l'aller) en Conference League dès 21h sur W9 et Canal + Sport