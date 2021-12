OM-Lokomotiv Moscou: Mandanda et Balerdi relancés, Payet sur le banc

Steve Mandanda, Leonardo Balerdi ou encore Gerson sont titulaires pour le match entre l'OM et le Lokomotiv Moscou ce jeudi soir en Ligue Europa (21h). Marseille a besoin d'un point pour être reversé en Europa Conference League.

Pas besoin de sortir la calculatrice. Un match nul suffit à l’OM ce jeudi soir face au Lokomotiv Moscou (21h) pour assurer la troisième place de la poule E de la Ligue Europa, synonyme de passage en Europa Conference League, la dernière-née des compétitions européennes.

Mandanda plutôt que Pau Lopez

"Dans cette ville, il y a une grande envie de gagner un titre et on veut rendre aux gens l'appui qu'ils nous donnent. On joue pour le club et pour les gens. Le chemin est difficile mais j'ai cet espoir de voir cette joie populaire, de donner aux gens ce qu'ils attendent. On ne choisit pas les compétitions qu'on peut gagner. Ce club et cette ville ont besoin de gagner quelque chose", a martelé cette semaine Jorge Sampaoli, preuve que l’OM compte jouer à fond l’Europa Conference League en cas de qualification.

Au cœur d’un calendrier chargé, le technicien marseillais a tout de même décidé de laisser certains tauliers sur le banc pour ce match face au Lokomotiv, à commencer par Dimitri Payet. Très sollicité depuis le début de la saison, le Réunionnais va pouvoir souffler un peu. L’attaque sera animée par Gerson, Cengiz Ünder, Konrad de la Fuente et Arkadiusz Milik. Sampaoli a aussi choisi de donner du temps de jeu à Steve Mandanda et Leonardo Balerdi. A l’aller, l’OM avait dû se contenter d’un match nul face aux coéquipiers de l’ancien Bordelais François Kamano (1-1).

La composition de l'OM : Mandanda - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Gueye, Guendouzi - Ünder, Gerson, De la Fuente - Milik

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Alvaro, Kamara, Harit, Payet, Luis Henrique, Dieng, Caleta-Car, Amavi, Lirola

La composition du Lokomotiv : Khudyakov - Nenakhov, Jedvaj, Pablo, Rybus - Petrov, Beka-Beka, Maradishvili, Babkin - Kamano, Smolov

Remplaçants : Matiunin, Savin, Kerk, Borisenko, Cherny, Tiknizyan, Lisakovich, Rybchinskii