Tottenham: José Mourinho a félicité les joueurs de Zagreb dans les vestiaires

Après l'élimination de Tottenham sur la pelouse du Dinamo Zagreb (3-0) en huitième de finale retour de la Ligue Europa jeudi soir, José Mourinho s'est rendu dans les vestiaires des Croates pour les féliciter.

En ce moment, les louanges de José Mourinho pour son équipe sont rares. Quatre jours après avoir dézingué ses joueurs à l'issue de la défaite dans le derby du Nord de Londres contre Arsenal (1-2), l'entraîneur portugais de Tottenham s'en est encore pris à ses protégés jeudi soir, après la défaite face au Dinamo Zagreb (3-0).

Une remontada, après la victoire confortable au match aller (2-0), qui est mal passée du côté de Mourinho. "Peut-être que pour un ou plusieurs joueurs, ce n'était pas un match important mais ça l'était pour moi", a regretté le technicien portugais après le match. Un sentiment partagé par Hugo Lloris, qui a parlé de "honte" pour le club.

"C'est une équipe humble, déterminée"

Loin d'être mauvais joueur, et davantage exaspéré par la performance de son équipe, Mourinho est allé féliciter les joueurs du Dinamo Zagreb dans leurs vestiaires. Des applaudissements qui traduisent en acte les paroles de l'entraîneur des Spurs après le match: "Ils y ont laissé leur énergie, leur sueur, leur sang, et à la fin ils y ont même lâché des larmes de joie. C'est une équipe humble, déterminée, et je dois les féliciter."

Un bel hommage de la part de Mourinho, qui espérait remporter la troisième Ligue Europa de sa carrière, après 2003 et 2017. Ce ne sera pas pour cette année, alors que Tottenham retombe dans la crise après une courte série de bons résultats. Le club est 8e en Premier League, loin des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Mourinho ne semble pas prêt de tresser des louanges à ses joueurs.