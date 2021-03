Tottenham: Hugo Lloris parle de "honte" après l'élimination contre le Dinamo Zagreb

Vainqueur à l'aller face au Dinamo Zagreb (2-0), Tottenham a totalement sombré lors du huitième de finale retour face au club croate (3-0). Une élimination que Hugo Lloris n'a pas appréciée. Après la rencontre, le capitaine des Spurs a parlé de "honte" pour le club.

Quatre jours après sa défaite dans le derby du Nord de Londres face à Arsenal (1-2), Tottenham a vécu un autre cauchemar jeudi soir, cette fois en Ligue Europa. Alors que les Spurs semblaient bien partis pour se qualifier après leur victoire confortable au match aller (2-0) face au Dinamo Zagreb, les joueurs de José Mourinho ont totalement sombré lors du match retour hier (3-0).

"J'espère que tout le monde se sent responsable"

Interrogé par BT Sport à l'issue de la rencontre, Hugo Lloris a eu dans un premier temps du mal à trouver les mots pour expliquer cette défaite synonyme d'élimination. "Je pense qu'on est plus que déçus. C'est juste une honte. J'espère que tout le monde dans le vestiaire se sent responsable de cette situation parce que c'est une honte. Qu'est-ce que je peux dire de plus ?", a fini par répondre le gardien français.

Battu trois fois par Mislav Orsic, auteur d'un triplé, Lloris n'a pu éviter le naufrage de son équipe, qui ne verra donc pas les quarts de finale de la Ligue Europa. "Le goût de la défaite est plus que douloureux ce soir et on est tous responsables. (...) Tottenham est un club très ambitieux mais l'équipe est le reflet de ce qu'il se passe en ce moment au sein du club. Il nous manque les fondamentaux, les basiques. Mentalement, on doit être beaucoup plus forts", a déploré le gardien français au micro de BT Sport.

Une finale de Coupe de la Ligue pour gagner un titre

Avec cette défaite, Tottenham quitte prématurément une compétition que le club ambitionnait de remporter. À son arrivée chez les Spurs, José Mourinho avait assuré qu'il ferait gagner un titre à Tottenham. Et la Ligue Europa, qu'il a remporté en 2003 et 2017, faisait partie de ses objectifs.

En cette fin de saison, l'entraîneur portugais - qui est apparu très énervé jeudi soir - va pouvoir se concentrer sur la Premier League, alors que son équipe est larguée au classement (8e). Mais aussi et surtout sur la Coupe de la Ligue.

Tottenham doit y affronter Manchester City en finale fin avril. L'occasion pour Mourinho de remporter un titre. Mais Lloris et ses coéquipiers devront hausser leur niveau de jeu face à l'une des meilleures équipes du continent.