Tottenham: Mourinho s'emballe pour son "diamant" de 16 ans, Dane Scarlett

José Mourinho a prédit un grand avenir au jeune attaquant Dane Scarlett (16 ans), auteur d'une passe décisive mercredi face à Wolfsberger en Ligue Europa. Il le qualifie même de diamant.

José Mourinho profite de la Ligue Europa pour s'offrir une éclairicie dans une période très compliquée pour lui sur le banc de Tottenham. Déjà largement vainqueurs à l'aller (4-1), les Spurs ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition en s'imposant face à Wolfsberger (4-0), au retour mercredi. Le technicien portugais avait fait tourner et a même pu lancer certains jeunes comme l'attaquant, Dane Scarlett, âgé de 16 ans.

Entré à la 81e minute, ce dernier a arraché un ballon et offert une passe décisive à Carlos Vinicius deux minutes plus tard pour le quatrième but de son équipe. Et cela a ravi Mourinho.

Un profil à la Rashford

"C'est un diamant, un gamin avec un potentiel incroyable, s'est enthousiasmé le Portugais à l'issue de la rencontre. Il a travaillé plusieurs fois avec la première équipe et cela lui donne une personnalité différente. Il a encore 16 ans, bientôt 17 (le 24 mars, ndlr) et je pense que la saison prochaine, il sera un joueur de l'équipe première parce qu'il a beaucoup de talent."

"Il va devenir un joueur fantastique et j'espère que tout se passe bien autour de lui. C'est un attaquant, un numéro neuf, je l'ai fait jouer sur les côtés comme Marcus Rashford et il est très intelligent."

Scarlett a disputé son troisième match avec l'équipe première cette saison après une apparition en Ligue Europa face à Ludogorets en phase de poule et une courte entrée en jeu face à West Bromwich Albion en Premier League. Mourinho a aussi lancé deux autres jeunes dans le grand bain jeudi soir: l'arrière droit Marcel Lavinier (20 ans) et le milieu offensif (Nile John).