Manchester United: inquiétude après la blessure de Martinez, évacué par des joueurs... de Séville

Lisandro Martinez s'est gravement blessé à la toute fin du quart de finale aller de Ligue Europa entre Manchester United et Séville (2-2), laissant ses coéquipiers à dix jusqu'à la fin de la rencontre. Le défenseur argentin a dû être évacué du terrain par ses coéquipiers en sélection Marcos Acuna et Gonzalo Montiel et les images font craindre une longue absence.

La double peine pour Manchester United. Rattrapés sur le fil en toute fin de match sur deux buts contre-son-camp de ses défenseurs face à Séville (2-2), les Red Devils ont aussi perdu Lisandro Martinez à la 90e minute. L'Argentin a été évacué par deux autres champions du monde, évoluant à Séville. Une blessure qui d'après les images a l'air assez grave et inquiète les légendes mancuniennes en vue de la fin de saison.

Une belle image puis...

L'image est assez belle sportivement. A la 90e minute, Lisandro Martinez vient de s'assoir au sol en se tenant la cheville droite les larmes aux yeux, une douleur survenue sans le moindre contact. Le défenseur central argentin est vite consolé par... Marcos Acuna et Gonzalo Montiel, deux joueurs argentins du Séville FC qui l'évacueront ensuite du terrain en le portant tous les deux. Un geste salué par le public d'Old Trafford, qui en plus d'applaudir les joueurs de Séville scande "Argentine, Argentine".

Owen Hargreaves, ancien joueur des Red Devils, consultant pour BT Sport s'émeut de la scène: "Ses coéquipiers internationaux l'ont porté, ce qui est un grand geste. Il ne voulait probablement pas sortir sur une civière, c'est son genre. Mes pensées vont à lui. Nous ne voulons pas spéculer, mais pour qu'il s'écroule comme ça... C'est un guerrier. C'est un joueur fabuleux. Il nous manquerait beaucoup."

Une blessure possiblement grave

Mais une fois arrivé sur la ligne de touche, 'Licha' ne va pas mieux et est obligé d'être évacué sur civière par les soigneurs de Manchester United pour rentrer aux vestiaires. Sur BT Sport, Paul Scholes commente: "Quand il n'y a personne autour de lui et que vous sentez une douleur comme celle-là, la cheville ou le talon s'en va, vous devez soupçonner qu'il s'agit d'une rupture du tendon d'Achille. Ça n'a pas l'air terrible."

"Il nous manquerait énormément, il nous a apporté un vrai caractère. Il a apporté de la force et de la solidité à l'équipe", poursuit la légende des Red Devils. Après le match, Erik ten Hag a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une blessure au talon d'Achille, bien que le joueur ait dû quitter le stade en béquilles: "Ce n'est pas le talon d'Achille. Je ne sais pas dans quelle zone. Je ne peux pas donner de diagnostic mais ça n'a pas l'air très bon."

Varane aussi blessé

Un peu plus tôt dans la rencontre, Manchester United avait déjà perdu Raphaël Varane sur blessure, lui se plaignant de la cheville gauche. Le défenseur tricolore a été remplacé par Harry Maguire, malheureux buteur contre-son-camp à la 93e minute sur une tête puissante d'En-Nesyri qui permet à Séville d'égaliser 2-2. Une malchance qui s'ajoute aussi à la suspension de Bruno Fernandes au match retour, ayant écopé d'un carton jaune durant la partie.

En conférence de presse, Erik ten Hag n'a pas donné de diagnostic de la blessure de Varane mais indique: "Je n'ai pas parlé à Rapha [Varane] après le match, mais c'est une blessure dont il s'est plaint ces dernières semaines, donc il faut voir ce qu'il en est maintenant." Seule bonne nouvelle pour les Red Devils, un potentiel retour de Marcus Rashford, forfait pour ce match aller. "Il y a une chance (que Rashford soit disponible en Espagne, ndlr), mais je ne peux pas confirmer pour le moment", a expliqué le coach néerlandais.